大約三年多前，因為常在住家附近的公園遛狗，結識了同樣嗜好的老太太瑪瑞安，她有一隻黑色的西施犬Snickers ，尾巴翹得高高的，十來歲，亦步亦趨地跟著主人散步。

瑪瑞安來自瑞士蘇黎世，瑞士面積比台灣稍大，十年前我造訪過蘇黎世，和老太太扯上了話題。瑪瑞安年輕時老家養過一隻科卡狗，她深知這種狗性，我家那隻脾氣甚不友善的小狗竟然肯讓老太太摸摸頭、搔搔耳。小黑狗Snickers很瘦，十二磅出頭；我家小狗餵食太好，圓嘟嘟，老太太稱牠 「豬排」（ pork chop）。

六十年前，在英國讀大學的兩位瑞士姑娘相識結緣，從此開始這一段人生奇遇：兩人都嚮往美洲新大陸，漫長的簽證申請，阻止不了那顆年輕躍動的心，最終兩人分別申請到了住家保母Au Pair的工作簽證 ，幸運地，她們後來都在美國找到對象，有了美滿姻緣也居留下來。

年近八十歳的瑪瑞安九年前從紅木城搬到了利佛摩，先生背著她把退休金 拿去房屋投資失敗，搬家後更靠近了她那住在普利桑頓的閨中好友珍妮。瑪瑞安的先生從聯航機械工程師退休，四年前得失智 症，平日以助步器輔助走路，因為體型高大（六尺，兩百磅）每次跌倒她都急電救護人員到場把他扶起，已發生數次。

瑪瑞安的先生最近接連幾次跌倒，經醫生評估，數天後離院回家療養，醫生診斷他腦部長瘤但手術有危險，決定順其自然；此後老先生逐漸失禁穿上紙尿褲，老太太每每抱怨換尿布時老先生就嘩啦排出，又臭又髒還得清理；然而世事無常，最後的傷心時刻遲早會發生。

這段期間，每天一大早她開車停到公園路邊，帶著Snickers，一搖一擺地陪她走一圈，再回家給先生準備早餐。我家小狗Dusty體重超標，需要運動，大家一起散步話家常。

有一天在公園相遇，走完一圈，她說要去買花送好友珍妮，她說幾天前好友的先生突然倒地不起，幾天後離世，她要聊表慰問之意。 誰料到三個月後，瑪瑞安的先生也走了。因為在異鄉沒什麼親戚，只有一兒一女，每個人送鮮花一支隨流漂去，也藉著一家人團聚的機會，討論日後無論是小狗還是老太太先離世，如何安排剩下那一個人的後事。

一對橫跨歐美的摯友，一段超過六十年的友誼，就發生在公園偶遇的老人身上。幾天後又遇見瑪瑞安，談到了身後事，她說已做好安排：準備海葬，乾淨省事。因為她隻身在美，只剩一雙子女，娘家遠在瑞士，家人多已做古；至於好友珍妮，也患有失智症日漸嚴重，有時都認不出老友了。

老先生走了，老太太心思都在小黑狗身上，每天早晚餵牠心臟病藥丸；但老太太身體狀況不佳（糖尿病、肝硬化），卻只顧著小黑狗，小黑狗常會昏迷，她非常擔心，深怕牠一倒就起不來。

冬天來了，天冷時我較晚帶狗出去散步，沒有碰到瑪瑞安，另一個友人Vicky告訴我，Snickers情況不太好，恐怕熬不到聖誕節，沒想到兩天後， Vicky傳訊息說Snickers已去世了。

我買了卡片表達慰問，又包裝了小禮物送去。聽說瑪瑞安的外孫回家陪伴，兒子也住附近，似乎她也接受了，據說是獸醫打針了結一條狗命，兒子幫忙埋在住處農場某處。

從瑪瑞安身上，我看到了堅忍、毅力、忠誠。我們都是隻身飄洋過海來到新大陸，遠離家鄉，最常面對的是沒有親人在身旁，和濃濃的鄉愁，割捨不斷又無可奈何。同為異鄉人，我們永遠存著這一分遺憾，能夠在異鄉有這一段相遇，也是應證了「相逢自是有緣」。