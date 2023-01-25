同事阿美分享甫大學畢業的女兒謀職經歷，讚嘆女兒運氣佳，首次就業 便能進入該產業龍頭公司。面試 關關難過關關過，終於如願進入理想中的職位。初入社會凡事都要很謹慎，阿美千叮嚀萬交代，方方面面都要周到，深恐誤踩地雷粉身碎骨。

阿美好幾次分享女兒新工作的點滴，每日戰戰兢兢，應付複雜的人與事，對一個剛畢業的新鮮人著實不容易。阿美覺得在大公司歷練，可以學習的東西較多，且大公司升遷制度完善，只要肯拚，假以時日定能往上爬。

人算不如天算，哪知才一個多月，阿美說女兒被內鬥幹掉了。且公司要她女兒以自願離職方式走人，連資遣費都省了。抱著遺憾與不捨，阿美只能安慰女兒，新人本來就容易成為替罪羔羊、揹黑鍋，工作再找就有了，不用太難過。在我參與的讀書會曾有一次討論究竟是大公司好？還是小公司好？阿美認為大公司較有保障，只要蹲得夠久，累積年資及經驗，未來必能有被拔擢的機會。

言猶在耳。大公司人事傾軋，不是你想好好做事，就能避免無端被捲入風暴 中。老妹也在百餘人的大公司上班，老早就看不慣有人忙得像顆陀螺，卻有人卻閒得在玩手遊，同酬不同工，派系選邊站，一翻兩瞪眼。哎，正事還沒學會，爾虞我詐像連續劇日日上演。很多人等不到升遷就說再見。而我一向認為，小公司才是真正可以讓一個人快速成長的職場。

我從踏入社會待的公司人數都不會超過十人。比中小企業更迷你，沒有推諉爭功的機會。你必須擔負起所有的責任，不會就學，沒有跨部門溝通協調的困擾，不必勾心鬥角。在這樣的環境裡，我們養成不要依賴別人，一切靠自己。沒有太多時間猶豫，決定任何事都要搶得先機。或許有些瑕疵，但可微調以合乎標準。這種做中學很扎實，學到的都是自己日後的資糧。沒有層層疊疊、來來回回的往上呈報、核示，有更多的空間可以發揮，這是小公司的好處，我也因此練就不少一條龍的功夫。

阿美鼓勵女兒再接再厲，不知是否迎來第二份工作了。求職者應給自己更多的選擇，大公司、小公司各有利弊，自己要學習做一塊海綿盡情吸收。職海無涯勤是岸，天道酬勤，條條大路通羅馬。