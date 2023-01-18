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將心比心

余國英

好友由微信中寄來了一張坐在駱駝背上漫遊沙漠的照片，在那西邊天際紅色的夕陽照耀下，漫山遍野的黃沙之中，她頭上頂著美麗的防沙頭巾，身著鮮艷的衣服，排在駱駝隊內，耳中似乎還隱隱地聽見遠處駝鈴的聲音，給人的印象真是瀟灑、壯觀而又雄偉，另一張坐在駱駝背上以及坐在沙丘的個人照，美麗、寂寞而又充滿了詩意。

仔細看了一下，照片中的駱駝是單峰的，那一定是在非洲，想起我和我老公也曾經有這樣的照片，趕忙跳起身來，埋頭在那陳舊的照片冊中尋找。

找到了！在駱駝背上的駝峰前面，有兩個座位，一邊坐的是我已逝去的老公，叧一邊坐的是我，併肩坐在同一頭駱駝的背上，兩人的臉上，洋溢的全是甜蜜、溫馨而幸福的笑容。

這些照片令我想起了我們在台大校園裡相識、相知再相戀。畢業後我留校做了兩年研究助理，他則留在台北大直做美軍顧問團的翻譯官。兩年之後， 我倆前後遠渡重洋，留美國結婚、工作進而成家生子，在半個世紀的時光長巷裡攜手走過了千山萬水，經歷了日常生活的柴米油鹽，也克服了數不清生命中的坎坷困境。

憶及老公在退休之前曾經回到母校台大做了三年的客座教授，那時，我還沒有退休，仍然留在美國工作，寒暑假他回到美國來看我，我有假期就到台北去看他，我們兩人在東南亞，如泰國、印尼、越南、馬來西亞等地旅遊、觀光度過了很多甜蜜的時光。除了曾經儂偎在雙峰的駱駝背上暢遊沙漠之外，還曾併肩坐在大象的背上穿梭在東南亞的熱帶叢林之中。

為此，他曾拍洗了無數的照片，我也用他拍的照片，寫了很多的東南亞的遊記及見聞，發表在報章、雜誌上面。

那真是我們兩人之間一段最溫馨、最美麗的人生了。再憶及先夫的千般溫柔、萬般體貼，不由得淚流滿面，泣不成聲。

過了好一陣子，才驚然發現舊照片上滴下的新眼淚。

「這是他所想看見的嗎？他希望我的心一直沉浸在悲傷裡面嗎？」我自問。

「不是，他所喜歡的是勇敢的我，能夠快樂地面對將來的我！」是我的自答。

「假設我與他互換地位，我希望他怎麼做？」種種問答就好像一記當頭棒喝一樣，使我連忙收起懷舊的悲傷，振作起精神，回到現實生活之中，在微信中傳了一則問題詢問好友：「妳的沙漠照片，實在太瀟灑了，這是什麼地方？」

「摩納哥！」她回答。

「是一個人去的呢？還是參加旅行團？」

「參加旅行團！」

「可否告知旅行團的名稱？」

我一接到她寄來的旅行社的名稱，立刻振作精神，上網報名。

人生就是這樣，假設過世的是我，只剩下先夫一人留在世界上，我當然也希望他不要一直沉浸在悲傷裡，一定要振作精神，享受餘生！

將心比心嘛！

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