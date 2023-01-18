一年一次，如期而至！美國退伍軍人節的假期早上九點十分，我來到了琳達工作的髮廊，只是這次我難得比她早到，原來是我記錯了時間，早到了二十分鐘！

這間髮廊的老闆是一個越南 女人，她將甚寬敞的鋪位分租給五個髮型師，每個髮型師皆有一張給客人坐的轉椅及一面長鏡，其它的工具如髮剪、吹風筒、梳子、夾子等就是各自配置，這也是我認識琳達十多年以來她轉戰的第三間髮廊。

一年沒見面了，她依然狀態很好，身段纖瘦，手腳利索，說話依然快人快語，全然看不出如她所說的這個月底就滿六十五歲，而且準備去申請退休金 ，但是她還會繼續做下去只要她認為有精力。

她一如既往的動作迅速，放好提著的工具包，再準備好一切的剪髮工具，接著給我圍上一條大的圍裙，免得弄髒我的衣服。隨後領著我到洗髮間讓我躺在專用的躺椅，開始為我清洗頭髮。她的動作輕柔細心將頭髮的每一個部分都清洗得乾乾淨淨，隨後讓我回座位上開始剪頭髮。一番哢嚓的聲音此起彼落，一頭長長的秀髮被她剪了將近三分之二，削薄及剪短了的頭髮讓整個腦袋輕盈了不少。看著剪下來的一大堆頭髮，她笑著說：「你這剪下來的頭髮比別人正常的髮量還要多幾倍！」

剪好頭髮再吹乾，她接著戴上手套為我一層層放負離子直髮的藥水上去，一股濃重的化學味道隔著口罩 也直衝鼻孔，也真難為了她經常在如此的氛圍下工作，而她的手也因經常接觸化學物質和碰水變得乾裂粗糙。

等琳達忙完我這一程序後，我催促著她抓緊時間吃點早餐，但她卻說來不及了，因為約了十一點來染頭髮的那位七十歲老人家準時來到了髮廊。據琳達說，這位老人家每兩個星期必定來染一次頭髮，勸她一個月來染一次就好也不接受，後來琳達介紹一種甚好的染髮劑給她，於是她每次都自帶染髮劑，而琳達只收她的人工錢，琳達說這是一位非常愛美的老人家，容不得頭上出現白髮，也無懼過量染髮有副作用。

此時髮廊一下子湧進來四個年約五十左右、環肥燕瘦的女人。聽她們談吐便知是越南人。她們特別來找這家店的老闆娘化妝。本身也是苗條美麗的老闆娘拿出一大堆化妝品，輪流細心為她們先化好妝，再為她們捲頭髮。看她們同時攜帶著大袋子，應是放了晚禮服在裡面，以便美妝後更換參加聚會。看她們四人輪流在鏡子前顧盼自如滿臉笑容，對自己的妝容甚是滿意。

我這邊從洗乾淨直髮藥水到用直髮器拉頭髮，再上一次定型劑及蒸汽半個小時，隨後沖洗一遍吹乾再拉一次，前後耗時七個小時，真的也是令人疲憊不堪，故一年一次已足夠。期間我只帶了一點零食及一瓶水將就充飢，而琳達整天下來只吃了一塊糕點及喝了一兩口咖啡而已，並且一站就是一整天，我心疼她的辛苦，她卻笑著說習慣了，也許這是她保持窈窕身材的方法之一吧。她用一雙巧手為前來的客人修剪出美麗的髮型，她的熟客也是無論她去哪間髮廊都不會落單，因為她的電話號碼從沒改過。

四點半當我終於完成負離子直髮的漫長過程要出門的時候，琳達約的另一位來染頭髮的老人家也在她的兒子陪同下準時來到了。回頭看看琳達，面帶微笑迎接她的下一位客人，絲毫沒有倦意。

愛美之心人皆有之，而且從來不分年齡。而變美的第一個步驟也是從頭髮開始，經過髮型師巧手修剪，讓自己煥然一新，美了自己也美了心情。但是美麗的背後總會有人默默的付出辛勞，謝謝每一位美的使者！