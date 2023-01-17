幾個月前，慧亞在家中跌了一跤，經醫生診斷是骨折需住院開刀，對於向來身體健朗且少有病痛的她，這一意外有如青天霹靂，讓她不知所措；萬萬沒想到她那日僅是一個穿睡褲的動作，一不小心身體失去了平衡，竟撲倒地上不起，幸好是周末，在城裡上班的小兒子正好來看她，見狀趕緊送她到醫院急診。

早已過古稀之年的她，手術 後經過月餘身體疼痛的折騰後，雖已逐漸復元，但她的精神萎靡不振，胃口奇差，她察覺到自己身心的耗損遠遠超出她的意料之外。

她深知老年人在大病初癒後，如果不好好保養，是經不起虛耗的，為了補充元氣，她自己除了努力加餐以外，只要想到要吃什麼，便不怕麻煩地去餐館點食或叫外賣專送到家。然而她的食量畢竟有限，雖然買了許多，吃得卻不多，也因此丟棄了不少食物，她頗有暴殄天物的愧疚，為避免過度浪費，她將吃不完的食物分別包裝進冷凍庫中，日復一日，她也沒有胃口再去吃冷凍的剩餘食物。

等見到冰箱裡實在累積太多了，正猶豫著要如何處理時，突然心血來潮，她想既然她養的拳師狗小虎一向都喜歡她的食物，不如將剩餘的食物解凍後，不分葷素全去骨去皮切成碎片小屑，然後以慢火乾炒。於是她隨即動工，不多久，一大炒鍋香味撲鼻的「雜碎鬆」便出爐了。

她得意地將它們盛在一個大碗裡，打算待涼後分裝袋中，做為小虎以後的餐食；在這同時她還做了一碗兒子最愛吃的牛肉麵擺在餐桌上，因為兒子上午說好要過來吃飯的。

兒子進了門，直嚷好香呀！她告訴兒子先吃碗牛肉麵，待會兒她再另外準備晚餐，便逕自走入房間整理衣物。在房中，只聽見兒子嘖嘖稱讚好吃，她知道兒子最喜歡她做的牛肉麵，只要兒子來看她，一定先來碗媽媽的拿手牛肉麵充飢，這早已成為他們之間的默契了。

收拾完房間，她走進餐廳，只見兒子埋頭吃著那一大碗她做好的狗食，並連連稱奇地說：「媽，怎麼妳從來就沒做過這道菜給我吃？真好吃！」慧亞一時目瞪口呆愣在那裡，隨即笑歪了，然後好整以暇地說：「傻小子，放著煮好的牛肉麵不吃，你倒是搶先吃了準備給小虎吃的狗食，不怕吃了變小狗？」

自那以後，只要逢兒子過來，她都會以吃狗食調侃兒子；兒子卻不諱言說媽媽做的狗食，可是好吃得無人能出其右，有時兒子在電話上逗她，要求媽媽再做狗食給他吃，讓她哭笑不得。

早年來美，曾聽說有窮留學生 在超市買狗罐頭食品來吃的，那是她無法想像的事；不料如今兒子竟最愛吃她做的狗食，真是滑稽可笑。