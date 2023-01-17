我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

埃及遊記

史昌國

神祕壯觀的金字塔、漂亮雄偉的神廟以及人神一體的法老，這就是埃及，在肥沃的尼羅河養育之下，五千年前埃及人創造了燦爛的文化，完美的文字和健全的政治體系，成為人類史上最古老的文明之一。

親眼目睹偉大的金字塔、雄偉的神廟及走進法老的墳墓，讓人見證了古埃及輝煌的文明和強大的工程能力。難以想像五千年前沒有機器、只靠人力和簡陋的工具，埃及人就能完成如此巨大的工程，不得不佩服他們的智慧。

古埃及人相信復活，認為人死後會上天堂，然後永生，在法老的墳墓裡看到石牆上刻滿著古埃及的文字、眾神和宗教信仰的美麗圖案，可以看出法老們在世時煞費心機為來世做準備。

除了金字塔，開羅古城區也是值得遊客遊覽的景點。開羅古城區已經有一千多年的歷史，四周圍都有高城牆圍住，市區裡有清真寺、教堂和很多商店。最大的景點就是大巴扎了，開羅大巴扎的規模雖然比伊斯坦堡的小，但一樣熱鬧，市場裡賣有很多埃及和中東地區的特產，也能讓遊客體會到逛巴扎的樂趣。

天主教堂在不同地區有不同的稱呼，在埃及的天主教堂被稱為Coptic Church；開羅的Coptic Churches有兩千多年的歷史，其中以Hanging church和church of Abu Serga最有名。據聖經記載，當年耶穌、聖母瑪麗亞和聖約翰在逃避羅馬帝國的迫害，從巴勒斯坦逃到開羅時就在Abu Serga教堂的地洞裡住了三個月。

埃及最著名的神廟就是坐落在Aswan的Abu Simbel temple，這座神廟從Ramesses II王朝開始興建，由工人在山腰用鑿子，經歷二十年鍥而不捨的工作才完成，神廟非常壯觀，不禁使人感到敬畏。

一九六八年Aswan大壩興建的時候，政府擔心神廟被水淹沒，與聯合國合作將神廟搬遷到現在的地點，工程艱鉅，耗時四年才完成。

埃及的香料很有名，導遊帶我們遊逛著名的香料市場，香料店規模挺大，裡面擺滿著各式各樣的香料；在店主的推薦下，婦女們個個爭相購買，滿載而歸，我們家的領導當然也不例外。

古埃及是強盛、發達和富裕的象徵；但現代的埃及卻是貧窮和落後，是個典型的第三世界國家，基礎建設極薄弱、馬路髒亂、市區裡處處看到垃圾和灰塵、許多馬路沒有柏油路面，實在讓人痛心與同情。

在埃及，有七成的人住在鄉村，四成的人生活在貧窮線以下。 因此去埃及旅遊，要抱著開放寬容的心態，不能處處與歐美國家相比，更不能因為髒亂的馬路、到處收小費以及市場裡被小販糾纏的事而影響心情，只有這樣才能享受到古埃及文明和燦爛文化帶來的滿足感，從埃及帶著美好的回憶回家。

這次選擇去埃及真的有不同的感受，沒有半點遺憾。

巴勒斯坦 聯合國

上一則

大提琴音樂節

下一則

雪女

延伸閱讀

買紀念品出事 金馬影人被疑竊文物受困埃及 嘆如國際孤兒

買紀念品出事 金馬影人被疑竊文物受困埃及 嘆如國際孤兒
買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒

買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒
秦剛出訪埃及等5國 中國外長連續33年年初首訪非洲

秦剛出訪埃及等5國 中國外長連續33年年初首訪非洲
談宗教政治遭封殺 開羅謀殺案闖奧斯卡國際影片15強

談宗教政治遭封殺 開羅謀殺案闖奧斯卡國際影片15強

熱門新聞

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00

媽媽模特

2023-01-11 02:02

一碗麵

2023-01-12 02:01
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

高跟鞋

2023-01-13 02:00
何奕佳希望能打造從吃到住的全方位有機生活。（攝影／沈昱嘉）

吃真食物、過綠生活 永豐餘何奕佳打造有機環保人生

2023-01-12 06:00

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能