曾幾何時，我竟然也開始愛上了匹克球（Pickleball）。朋友兩、三年前開始找我打匹克球的時候，我還說這是老人家打的球，我才不屑一顧。也不知什麼時候開始，發現朋友們都開始打匹克球。原先自己瞧不上的運動，發現再不去認識一下，朋友都要變少了。於是決定給它一次機會，隨便買了一個拍子，便往公園去，在等待的時間問問旁人規則是如何，大約就這麼開始了。

匹克球是一種拍擊球的運動，從美國西雅圖 的本不里奇島興起的。匹克球的場地和羽毛球場地大約相同，使用的球比網球大些，但是重量輕很多，因為球是硬塑料製成的薄殼中空球，有二十六個直徑約一厘米的孔，當然，室外與室內用的球又略有不同。它可說是網球、羽毛球和乒乓球的混合運動，但是不需要像網球一樣跑得那麼遠，也不需要像羽毛球殺得厲害有勁，更沒有像乒乓球反擊的速度如此之快，初學者可以輕鬆上手。

匹克球的由來也很有意思，是由兩個人發明。「匹克」球的名稱來自發明人之一的狗，在開始發明試打的時候，那條名為匹克的狗常常叼著球跑，匹克球因此命名。匹克球場地沿著中間分隔的網邊有個特殊的名詞 「廚房」，廚房是不可以輕易踏入的，不然就會犯規，但是老中們打起球來就說，「誰踩進廚房就要請吃飯。」

打匹克球在身體的活動度上，比乒乓球的活動度大，所以鍛鍊身體更是生氣勃勃、活力四射。與羽毛球比較起來，危險性較小，因為球速低了些。匹克球的活動量和運動量又比網球小，打不動網球或跑不遠的人就適合打匹克球，自然適宜於各種年齡，因此有人戲稱匹克球是「老人的網球」（seniors' tennis）。由於匹克球要求的器材比網球便宜，所以也有人戲稱匹克球是「窮人的網球」（poormen's tennis）。

通常一個網球場可以分成兩個匹克球場，也就是說如果是雙打的話，一個網球場四個人打，同樣的場地，匹克球便可以八個人打，經濟又實惠的匹克球，自然很快就成為了全民運動。

匹克球相較於網球比較沒有運動傷害，因為匹克球比網球輕很多，不需太用力，也無需打得太遠，彈力也沒有那麼大，所以打匹克球沒有網球肘的問題。有些長期打網球的人，到了一定的年齡想要運動，而要避免運動傷害的，會轉而打匹克球，以往在網球場的威武場面，現在又可在匹克球場上發揚光大。

據說甚至有八、九十幾歲的老人還在打匹克球，表示匹克球真的很適合年齡較長的族群。 然而不論年齡大小，打匹克球都是用同一支球拍，不像網球，小朋友需要使用迷你網球專用球拍，而且匹克球比網球更容易學，是個老少咸宜的運動。

住在加州 ，幾乎天天天藍，而且到處都設立親民公園，一把球拍，四處遊走，很快就可以遇上匹克球友。目前打匹克球已經成為我每周必有的活動，原先只有三個場地的公園，不到幾個月時間已經規畫成了九個場地，可以看出市政府多麼重視這項運動。

我和孩子們很少能夠分享同一種運動，現在難得可以一起打球。許多球場上也可以看到祖孫三代全家人上場，甚至孫子和祖母一起打球，大家興高采烈。

要不要也去試試，帶動全家打一場匹克球？