羅大佑有一首「戀曲一九八○」這樣唱：「你曾經對我說，你永遠愛著我，愛情這東西我明白，但永恆是什麼？」

別說求永恆，今日你若一心祈求人心不變，就是給自己挖坑，注定要受苦受難了。

最近朋友JJ以哀怨的口氣說：「我老公以前對我不是那樣的，近幾年他開始對我擺爛，也不耐煩聽我講話了。」別說他們倆已經結婚至少二十五年，在我看來，剛剛上一秒給你說的海誓山盟，在這一秒都已經成了過去式，你還死抓住過去的種種要求，在二十多年以後完全不允許對方有改變嗎？

在步入婚姻的殿堂之前，若你的伴侶曾給你各種承諾，讓你有信心願意與他共度餘生，在那幾分鐘，你相信了，我也願意相信在發誓那一刻他的真心，但是隨著時間的累積，有關的誓言是否可以兌現，那可是涉及許多層面的問題。

試試攬鏡自顧，自己不只在容貌上讓歲月鑿刻了痕跡，內心的改變應該也不少，對事情的看法、應對事情的做法都會有了不同；將心比心，為何你可以有變化，卻不容許對方調整想法，進而改變他的做法？婚姻是動態的，變，本來就是常態。

對方也許沒有改變太大，會不會是你的心隨著歲月變遷，對當年的他有了進階版的要求？初相識時，他就是起床不摺被子，臭衣服、髒襪子胡亂丟在他的狗窩；結婚了，你對他不愛衛生很有意見？他在追求你的時候，買一支紅玫瑰說那是代表「一心一意」，你感動不已；結婚二十周年，他還是買一支花，你卻給他扣上摳門的帽子？

也許人生最美好的永遠是初相識，你自認你們誰都沒變，卻也誰都變了。無需執著於過去的種種，順應所有的改變，好好珍惜此刻的陪伴，即使有一天分離了，曾感動過的溫暖也會永遠在心間。