也許我研究城市生態美學的緣故，養成了一個怪癖：每到一個大城市，很少觀賞那裡的高樓大廈和車水馬龍，主要尋覓生態之美。在我看來，大城市在生態之美中達到人與自然的和諧才值得驕傲。這不，那天我在紐約走進赫赫有名的中央公園 ，就有得我心哉的感覺，於是我不禁深深思索。

輕輕漫步，不忍打擾晨光熹微帶給公園的清靜，抬頭遠遠望去，在周圍高樓林立中竟然隱藏著巨大的綠色空間。一八五○年，新聞記者威廉 ‧布萊恩特在「紐約郵報」上倡議建設公園，一八五六年得到美國景觀設計之父奧姆斯特德及其合夥人沃克的熱烈響應，於是在市政府的大力支持下，為紐約忙碌緊張的生活提供了一個休閒場所，春天嫣紅嫩綠，夏天陽光燦爛，秋天楓葉似火，冬天銀白蕭索。這四季美景透出的濃濃詩意，不正是體現了德國哲學家海德格爾說的，詩意地棲居在大地上的理想嗎？

我穿過富有歐美建築特色的三角形尖頂橋洞，見一個挺拔的方尖碑掩映在茂密的綠樹叢中，尖頂直指蔚藍色的蒼穹，使我油然而生神聖和崇高之感。難得的是，豁然開朗的大片草地伴隨著頗有野趣的湖泊，湖邊的蘆葦和不知名的水生植物在清新的風中婆娑搖曳；更難得的是有些地方還保存著原始的褐紅色裸露巨岩，它和高低起伏的山路、迎風蕭蕭的喬木結合在一起，使公園具有出自上帝之手的天然景觀，並和人工打造的自然景觀相得益彰，使城市生態化，成為紐約市 政建設的有機組成部分。

山頂是不能不登臨的，我從山路拾級而上，來到古色古香的眺望台城堡，屏息靜氣地居高臨下，只見湖泊連著草地，草地連著山坡，山坡連著小路，小路連著房屋，房屋連著樹林，樹林連著天空，整個給人一種宏觀上的空曠、遼闊感。我由衷地欽佩當年倡議者、設計者睿智的抉擇和精心的策畫，他們讓紐約擺脫了水泥森林對人性的限制和壓抑，滿足了人性對生態環境的審美需求和審美理想。

同樣，這公園從微觀上欣賞也是美不勝收的，我不論信步在平坦的林蔭大道，還是躑躅在蜿蜒的林中小路，到處可以聽見鳥鳴啁啾、溪水叮咚的天籟之聲；那蓬鬆而蜷曲的大尾巴松鼠時不時跳躍著逗玩，自天而降的鴿子則在腳邊自由自在地嬉戲；如果想享受從樹冠上灑下的明媚而閃爍的陽光，不妨躺到芳草萋萋的綠地上，瞇著眼看朵朵白雲在天空愜意地遊蕩。這時候就會領略到公園那遠離喧囂的寧靜，是多麼珍貴和美好，使市民的生活變得燦爛、優雅和舒適，遠離了一般城市的單調、刻板和灰暗。公園被人譽為人間仙境，實至名歸。

我還情不自禁地佇立凝望這裡的古銅色雕像，聽說有五十七座雕像散落在公園路邊。我看見的是一個驃悍的古代武士騎著高頭大馬，威風凜凜地雙手高舉交叉的雙劍；忠狗布拉托豎耳吐舌昂頭，警惕地注視前方；還有優雅的美女天使高高地張開翅膀，守護身下在水流中沐浴的四個孩子。

雕像給公園增色不少，又營造了安祥而和諧的氛圍，變得優美而又壯美，在恢宏中展示了城市生命的力與美。我想，中央公園中諸如此類的美景和藝術氛圍，值得我們深深探索。