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歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

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葬了牠，還是交給大自然？

孟悟

南方的冬天不冷，陽光照著後院的一樹棠梨果，溫香暖人，我喜歡站在樹下採果子吃。忽然看見眼前白呼呼的什麼東西一晃？嚇我一跳，定睛一看，是一隻北美負鼠(possum)躺在桂花樹下，四肢和身子都趴在地上，牠在睡覺嗎？還是在裝死？但是牠的頭部飛滿蒼蠅，肯定死了。

負鼠是後院常見的動物之一，屬袋類動物，小負鼠可以住在母親的袋子裡。牠們喜歡夜裡活動，白天躲在樹洞裡，白天如果看見負鼠，一般不會有好兆頭。

我第一個想法是把負鼠葬了， 但是負鼠的個頭比貓還大，我還真不敢徒手提起牠的屍體。我回屋請先生幫助，先生說，就把牠交給大自然吧！看窗外的天空盤旋著幾隻禿鷹，牠們已經嗅到了腐屍的味道。

微信群裡的朋友告訴我，如果交給禿鷹，禿鷹東撕西咬，現場會慘不忍睹，慘烈的場面要持續四五天，過後還有一堆亂七八糟的毛和骨頭。我說我常去後院散步溜達，這種現場會嚴重影響情緒，我先生很少去後院，所以無所謂，他還有堂皇的理由：「萬物的存在，不過是生態的循環，讓負鼠坦然回歸大自然。」

群裡有朋友建議我打電話給當地政府的動物管理處，看他們是否可以派人來處理。電話倒是打通了，政府人員說，「如果死動物是在路邊，他們會管，但是在私人後院，你自己挖個洞埋了吧。」我對先生說，能不能把死負鼠拖到路邊，政府會派人來收拾。先生搖頭，說政府辦事速度慢，不是說來就可以來。最後他同意了我的建議，一起動手在後院挖個坑，把負鼠丟進去埋了。

後院是我的領地，我在後院種了十多棵果樹，果樹早成了林。大樹根深土長，不容易挖掘，我只好欺負小個子果樹，比如藍莓，我們在藍莓樹旁邊挖了一個坑，又深又寬，幾乎可以裝得下一頭小鹿。埋完負鼠後，我還在上面種了草莓。群裡的朋友們笑稱，我算是把負鼠「厚葬」了。

群裡有個朋友說，在中國傳統文化裡，不忍看小動物曝屍野外而將牠埋了，也算是行善積德。她和他先生就是因為埋葬動物而結緣。很多年前她還是單身，獨自居住在一棟小房子裡，有天走到後院，發現一頭野鹿躺在籬笆邊，死了，還睜著一對無辜的大眼，她嚇得六神無主，只好給公司的一個華人同事打電話。那華人同事一直對她有意，但一直沒有機會表達，現在老天送來了良機，他怎麼不好好抓住？他帶上鐵鏟開車到了她的家裡，幫她埋了野鹿。埋葬動物確實有功德，三個月後，她同意了他的求婚。

我問她，「如果當初你先生沒有幫你埋葬死鹿，而是建議你，把死鹿交給大自然，那會有怎樣的結局？」她淡然回答，「如果他說交給大自然，那麼我肯定會遠離他，絕不會嫁給他，如今優秀的一雙兒女也不會與我們有緣。」

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