波莫崖遙望諾約港。(圖/曾華容)

車子駛到波莫懸崖公園(Pomo Bluffs Park)，一片荒野的草原及面對太平洋海岸一望無際的藍天碧海、懸崖峭壁全在視野中。往東北方向隱約可俯瞰諾約河及諾約港口和防波堤，原來諾約港口的出口處就在波莫公園懸崖邊。

波莫懸崖公園在布拉格堡的南邊，占地二十五英畝，有長椅及約一英里的步道，這裡沒有沙灘，懸崖很陡，所以走動時要小心。在公園可看到出入的船隻、海鳥低空飛翔，懸崖邊耀眼的野花，還可遠望太平洋的大小礁石及海浪拍石的浪花，十分遼闊，海風徐徐吹來，令人心曠神怡。

諾約海港(Noyo Harbor)是美國最大的港口之一，早期諾約港口及木橋原為輸送木材為主。十八世紀中葉是伐木業鼎盛時期，此地人口迅速膨脹，商業繁榮，酒店沙龍遍布港口，全盛期數百艘船在老港口排成一列，還有舊罐頭廠和碼頭的所有活動也在此。後來木材業衰落、古橋老舊最後關閉，之後他們將大部分的船隻移至河流上游一個森林的山丘上。

幾世紀以來諾約海港的漁民及砍伐木工，看它繁榮也見它落寞，不知背後隱藏了多少心酸與艱辛的故事，撫今追昔讓人不勝唏噓。

小鎮的新漁港保持著最原始最自然的原貌，沒有一點人工的粉飾，也沒有熱鬧滾滾、人擠人搶購魚鮮的場面，與東南亞早期的漁港髒亂有天壤之別。諾約河沿岸曲折風景幽美，在此釣魚 、寫生和拍照也是一種享受。如今已成水上活動、可捕魚及觀鯨(每年十一月至次年四月)，成為夢多昔諾觀光旅遊景點之一。

到夢多昔諾想吃真正新鮮打撈的海鮮，這裡的餐廳提供超級美味又可口的海鮮：想吃鮭魚、長鰭金槍魚、雪魚、石斑魚、珍寶蟹、鮑魚等美味一應俱全，更不能錯過；若想吃特色餐飲，可以選擇Trillium Cafe，品嘗新鮮濃厚的鱘魚湯、當地野生王鮭配奶油南瓜籽香蒜醬。

這裡的美食 匯集了歐洲風味和加州 風味的精髓，坐在舒適的戶外用餐，享受諾約河和遠處碼頭的浪漫景色。品嘗美味，探尋當地美食文化，也是另類旅遊的感受。

加州由歐、亞移民而來的居民居多，大家又喜歡吃海鮮，所以會在餐廳、雜貨店或是在船上購買，肥水不外流；把海鮮銷售給本地人，錢仍留在本地，有助於沿海漁業經濟蓬勃發展。

諾約垂釣中心提供幾種不同類型的遊覽，除了坐船瀏灠風景秀麗的北部海岸外，也可出海釣魚及賞鯨，乘皮筏遊諾約河，品嘗最鮮美的魚蝦，享受當地特色的餐飲，又能飽覽遼闊的太平洋波浪、波莫公園的懸崖及最原始風貌的諾約港，也可就近乘老火車穿越紅杉林，來一趟森林浴舒展身心。

想吃海鮮又能親近大自然，不必為一餐而路途勞累奔波的加州人，諾約海港是首選的好地方。