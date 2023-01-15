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睹物思春節

夏嫿

前陣子去Costco購物，居然看到那裡有賣慶祝春節的盆景，盆景裡有銀柳，掛了熱鬧的小燈籠，還有印著兔子可愛模樣的新年紅包。看著邊上擺放的年糕、佛跳牆等中式食品，我真是感慨萬分，頗有守得雲開見月明的味道。

還記得初到這個美國南部小城，連華人超市都沒有，其他超市裡華人食品更是難得一見；曾幾何時開始有了變化，現在連倉儲式超市裡不僅有華人食品，還有華人節慶的裝飾品了。

剛開始移民時，對於節日，我有茫然不知所措的感覺，西洋人的節日不知該幹什麼，華人的節日既不放假也無人慶祝，冷冷清清的，還好聖誕節時，比較忙也容易融入。出生與中國南方不怎麼見雪的我，總是十分期待白色的聖誕節，坐在暖房裡，在聖誕樹的燈光和壁爐的火焰襯托下看白雪紛飛；在多倫多的日子都讓這些美夢成真。

買房子的第一年，我扛回來一棵很大的聖誕樹，樹上有燈和白色裝飾雪花，松針因此是夾雜著白的綠色。這不是我期待中的樹，因為是過完聖誕的第二天去買的，節後所有聖誕物品都半價，不過種類早就殘缺不齊，而且我作為美國的外國人，也毫不在意，聖誕樹出現在聖誕節後，反正燈火可以點到春節。

有一段時間，我甚至迷上了聖誕樹上點點燈光，光裡彷彿閃爍著希望，溫暖整個冬季，也讓我對異國他鄉開始有歸屬的感覺。我也開始著迷聖誕樹上的掛飾，孩子們小的時候，每年學校會把他們的照片標上年分做成掛飾，我非常喜愛，按照順序排列他們每年的樣子，每次看到彷彿時光倒流了一般，又讓我感嘆時間的飛逝。那樹上也掛著我對他們深深地愛，大兒子有一段時間癡迷烏龜，我居然收集了十個各式各樣的烏龜掛著。

每年裝飾聖誕樹都是我最快樂的一段時光，尤其孩子小時候的積極參與，而我也把聖誕樹當成了春節的裝飾，每次都是等春節過完再收。慢慢地，我都忘了家鄉春節的春聯、爆竹、年糕還有燈籠、紅包。雖然有幾次回國，我都專門買了幸運結、十二生肖掛飾帶回來，可是拿過來之後，不知是不是心理作用，總覺得那些裝飾和家裡的布置搭在一起不倫不類，把它們都束之高閣了。

這次在Costco意外見到的春節盆景，一下勾起我的思緒。我記得母親每年春節都會買水仙花和銀柳，銀柳被稱為旺財之花，代表這財源興旺的美好祝福。Costco盆景裡的銀柳被染成大紅色，又增添了節日的喜慶氛圍，好有家鄉春節喜氣洋洋之感。

我即刻拿了一盆放進購物車。看見有同胞和我一樣愛不釋手，端走了兩盆，我不禁會心一笑，或者他們和我一樣，也有睹物思鄉之感。春節的腳步近了，那分思念也找到了懸掛的地方。

華人超市 聖誕節 Costco

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