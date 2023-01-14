我住的街道每逢星期一倒垃圾，早上上班時，我總見到行人道上一對老人，男的顫抖掀開路旁垃圾桶的蓋子，把拐杖插進桶裡翻攪，伸頭探看尋找塑料瓶、汽水罐、玻璃罐等可賣的回收品，然後遞給女的，女的接過後把它放進助行車上的一個大膠籃。

他們從街頭到街尾，垃圾桶一個接過一個地找。男的艱難乏力、搖搖晃晃地掀起垃圾桶蓋，看去有隨時跌倒或失手被蓋子卡住的可能，而女的又不良於行，一拐一拐地推著助行車移著蹣跚的步伐。我有點納悶，兩位衣著整潔、七、八十歲的老人，不像是無家可歸的遊民，為何要做這樣危險的事？

一天，我在街角意外見到這對老人在一座豪宅的前院澆水，我的天，他們竟然住在這裡，而且還是我同事阮福的房子，難道他們是阮福的雙親？我和阮福雖交情不淺，但只是在工作的地方碰面交談，從不過問他的家庭私事。上個月一個星期天，我意外地接到阮福的電話。他的車出了毛病，但他的父母又急著要他把回收品載去變賣，問我是否可幫忙？我二話不說開了車就去，阮福早已把回收品分類裝成幾個袋子，回收站離家大概二十分鐘車程，幾袋東西賣下來，還不到十二美元。

回家路上，我終於按捺不住好奇心問阮福：「為何你還讓年邁的伯父伯母做這種事？全家大費周章就只為了這幾塊錢嗎？」阮福苦笑：「鄰居也曾問過我這問題，我不知如何解釋。你瞧，回收品才賣得十二美元，但我回去會交給他們五十美元。」「為什麼？」「他們把每個月賣得的錢湊起來寄到越南 去。」「接濟在越南的親戚？」「不是，幫助農村貧困的兒童。你知道，我們當初是坐船逃出來的，所以一家人許願從此要做善事。」「他們不懂英語，怎麼匯款？」「街頭的超級市場不是有一個代人匯款的攤位嗎？」

他頓了頓，話鋒一轉：「我曾告訴我父母，捐款可以向我要，用不著去撿垃圾，但他們說要靠自己雙手才有意義。他們還說撿垃圾和做晨運一樣活動筋骨，一舉兩得。」回到家裡，他又掏出手機，給我看網上一位善長仁翁正在派發救濟品的視頻：「我父母就是寄錢給這位慈善家的。」

上個星期好幾天沒見到阮福來上班，原來他父親在撿垃圾時傷了手臂。阮福把父親送進醫院，才發現另一個比手臂受傷更嚴重的問題，他父親長期接觸垃圾，又沒戴口罩 、手套防護，年紀大抵抗力差，肺部、鼻腔、呼吸道都被感染。

在照顧父親當時，阮福見到父親的口袋裡一大疊匯款單，上面收款人的姓名及地址他覺得很眼熟，思索良久，才記起不久前曾在一份越文報紙讀到有關越南胡志明市公安 部門偵破一宗詐欺案的新聞，抓到的主嫌姓名住址正是這收款人；這罪犯專門在網路上詐騙海外善心人士，打著救助農村貧困兒童的幌子，實際上收到的匯款全部進入他私人口袋，過著奢靡帝王般的生活。

阮福回來上班後私下告訴我：「我父母靠拾荒一分一毫攢來的捐助善款，竟然落入一個騙子的手裡。」

我也為他們不值，我向他建議：「目前網路上的欺騙手段五花八門，圈套防不勝防，何不把捐款直接寄給醫院、孤兒院、療養院或寺院、教堂等？這樣也許可降低受騙的機率。」