許願
我住的街道每逢星期一倒垃圾，早上上班時，我總見到行人道上一對老人，男的顫抖掀開路旁垃圾桶的蓋子，把拐杖插進桶裡翻攪，伸頭探看尋找塑料瓶、汽水罐、玻璃罐等可賣的回收品，然後遞給女的，女的接過後把它放進助行車上的一個大膠籃。
他們從街頭到街尾，垃圾桶一個接過一個地找。男的艱難乏力、搖搖晃晃地掀起垃圾桶蓋，看去有隨時跌倒或失手被蓋子卡住的可能，而女的又不良於行，一拐一拐地推著助行車移著蹣跚的步伐。我有點納悶，兩位衣著整潔、七、八十歲的老人，不像是無家可歸的遊民，為何要做這樣危險的事？
一天，我在街角意外見到這對老人在一座豪宅的前院澆水，我的天，他們竟然住在這裡，而且還是我同事阮福的房子，難道他們是阮福的雙親？我和阮福雖交情不淺，但只是在工作的地方碰面交談，從不過問他的家庭私事。上個月一個星期天，我意外地接到阮福的電話。他的車出了毛病，但他的父母又急著要他把回收品載去變賣，問我是否可幫忙？我二話不說開了車就去，阮福早已把回收品分類裝成幾個袋子，回收站離家大概二十分鐘車程，幾袋東西賣下來，還不到十二美元。
回家路上，我終於按捺不住好奇心問阮福：「為何你還讓年邁的伯父伯母做這種事？全家大費周章就只為了這幾塊錢嗎？」阮福苦笑：「鄰居也曾問過我這問題，我不知如何解釋。你瞧，回收品才賣得十二美元，但我回去會交給他們五十美元。」「為什麼？」「他們把每個月賣得的錢湊起來寄到越南去。」「接濟在越南的親戚？」「不是，幫助農村貧困的兒童。你知道，我們當初是坐船逃出來的，所以一家人許願從此要做善事。」「他們不懂英語，怎麼匯款？」「街頭的超級市場不是有一個代人匯款的攤位嗎？」
他頓了頓，話鋒一轉：「我曾告訴我父母，捐款可以向我要，用不著去撿垃圾，但他們說要靠自己雙手才有意義。他們還說撿垃圾和做晨運一樣活動筋骨，一舉兩得。」回到家裡，他又掏出手機，給我看網上一位善長仁翁正在派發救濟品的視頻：「我父母就是寄錢給這位慈善家的。」
上個星期好幾天沒見到阮福來上班，原來他父親在撿垃圾時傷了手臂。阮福把父親送進醫院，才發現另一個比手臂受傷更嚴重的問題，他父親長期接觸垃圾，又沒戴口罩、手套防護，年紀大抵抗力差，肺部、鼻腔、呼吸道都被感染。
在照顧父親當時，阮福見到父親的口袋裡一大疊匯款單，上面收款人的姓名及地址他覺得很眼熟，思索良久，才記起不久前曾在一份越文報紙讀到有關越南胡志明市公安部門偵破一宗詐欺案的新聞，抓到的主嫌姓名住址正是這收款人；這罪犯專門在網路上詐騙海外善心人士，打著救助農村貧困兒童的幌子，實際上收到的匯款全部進入他私人口袋，過著奢靡帝王般的生活。
阮福回來上班後私下告訴我：「我父母靠拾荒一分一毫攢來的捐助善款，竟然落入一個騙子的手裡。」
我也為他們不值，我向他建議：「目前網路上的欺騙手段五花八門，圈套防不勝防，何不把捐款直接寄給醫院、孤兒院、療養院或寺院、教堂等？這樣也許可降低受騙的機率。」
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