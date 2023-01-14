一向少雨的南加州 ，今年冬天的第一場雨連下了兩天，終於放晴，該去菜場買菜了，穿戴整齊出門，按了車房門的遙控器，怎麼門不開？連按兩次還是不開，難道遙控器的電池沒電了？回屋裡把另一個遙控器拿來再按，依然如故，只好用鑰匙把車房的側門打開進去，按牆裡面的控制器，怎麼也不開？按了車房裡的電燈開關，還是沒有反應，看來是車房裡沒電了。

出來到房子外面的電閥控制箱（Electrical Panel），心想難不倒我，打開看控制車房的電門是否跳電了？我以前學會此招，曾經解決過幾次打掃工人把吸塵器的插頭插錯，而致書房的電門跳電的問題。可是，車房的電門在正確的位置，並沒有跳電啊！還是因為這些天下太多雨，電路出了問題？

曾有鄰居介紹我一個可靠的電工，那就打電話請教他一下。大概最近需求高，沒人接，只得留話，下午他打回來，第一個問題就是「你查過電閥控制箱嗎？」查過了，沒問題，但是他要過三天才有空來。

晚上兒子回來說給他聽，他也只有用人工的方式打開車房門，但這不是長遠之道，我告訴他，我已約好了以前的電工來修，兒子說我們有居家保險 ，每次只要付八十塊錢，他會打電話去請他們派人來修。我的自作聰明白費了，還得向原來約好的電工道歉取消約定。

這天下午，保險公司派的人準時來到，首先查看電閥控制箱，當然，我已查過，沒有問題；又用他的儀器查了一下電壓，也沒問題，然後隨我進了車房，把各個開關按一次，情況依舊。妙的是，他走到另一面牆，把另一個插座的紅色方塊按了一下，哇！這下車房裡大放光明，車房門的開關鏈索也開始動起來了，匡匡作響，好不熱鬧。

只是輕輕一按，問題就解決了，頓時我好難為情，怎麼我就不知道呢？

這八十塊錢花得並不冤枉，原來他按的是一個所謂的GFCI插座，中文稱接地故障電流漏電保護器，這是美國對居家住所的一個新規定，用來保護家庭免受漏電和電擊危害的一個電氣產品，一般老房子都沒有此要求，因此所有的老房屋在出售時，房屋管理局要求在用電器集中的房間裡，都要安裝此設備，而我們現在住的房子是三年前才買的，所以按規定有此一物，這是我以前所住老屋子裡沒有見過的新玩意。

事後我到每間房看了一下，發現廚房、三個浴室、地下室、當然，還有車房，都有此GFCI的插座。真是不經一事，不長一智，我又一次受教了。