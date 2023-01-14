地鐵站的小攤販
紐約地鐵站中各式各樣的小攤販已存在很久了，尤其在一些特定的路線。我通常匆匆趕路，很少對這些攤販多加注意。但也許是因為疫情開始後有很長一段時間沒坐地鐵，當一切逐漸恢復正常後再坐地鐵，發現自己對很多東西都會不知不覺多看一眼，其中常讓我多看一眼的是地鐵站中的小攤販。那賣甜油條（Churros）和賣袋裝切好水果的攤販似乎像雨後春筍般到處可見，而且大都是說西班牙語的婦女，有些還帶著稚齡的孩子。
夏天時，即將要升八年級的兒子參加了一個在中央車站附近為期兩周的數學複習課程，從時代廣場到中央車站，坐七號地鐵很方便，短短幾站就到。幾天接送兒子上下課後發現，這一站月台上的攤販似乎特別多。有一天看到一個賣水果的年輕媽媽，雙手忙著切水果，旁邊坐著一個四、五歲的小男孩，目不轉睛在看手機。看著那一幕，我忍不住想，那個小男孩要看多久的手機，他的媽媽才能把那攤水果賣完呢？當我正在猶豫該不該跟她買一袋水果時，地鐵來了，我也就上車了。
接下來的幾個月，日子如常過，我不再有特別的機會坐七號地鐵，那地鐵中的攤販們也逐漸被我淡忘了。
直到那個星期天和兒子去下城看聖誕市集，回程轉車時，在擁擠的地鐵站中看到一個賣甜油條的媽媽，身邊帶著一個小女孩。我問價錢，三條五塊美金，我打開錢包，發現沒有小鈔，只好給她一張二十元鈔，她把甜油條放在紙袋裡遞給我，然後從口袋掏呀掏的，掏出了三捲用一塊美金捲成的小鈔，看起來每一捲應有五張一塊錢美金。
我轉身要離開，但莫名覺得還是算算她找的錢吧。我打開那皺折卷曲的小鈔，第一捲有五張，算到第二捲時發現少了一張，第三捲也是……，我轉身要去詢問那攤販，沒想到她們已朝過道的另一端跑去，那個媽媽推著她的小攤在人群中拚命向前，那個小女孩則邊跑邊頻頻回頭望我，我手中握著那疊小鈔，心中無比驚訝，原來那不是無心的錯誤，原來她們是知道的。
我把錢塞進錢包，和兒子繼續趕路，上了下一班地鐵，心情久久無法平復，為了多賺那幾塊錢，她們每天需要像這樣落跑幾次呢？會不會有顧客追上她們理論呢？小女孩漸漸懂事後，還會願意跟著媽媽這樣跑嗎？在誠實與羞愧之間她如何選擇？有無選擇？這樣的現實困境，對一個稚齡的孩子來說是不是太難承受了呢？
我想得出神，幾乎忘了坐在身旁的兒子，他推推我說：「媽媽，妳還在生氣那個人拿了妳的錢嗎？」我想了想，說：「沒有，我沒有生氣，我覺得她比我更需要那兩塊錢。」
真心希望那幾塊錢能給她一點幫助，更希望有很多人買她的甜油條，讓她可以更誠實地做生意。
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