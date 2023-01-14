紐約地鐵站 中各式各樣的小攤販已存在很久了，尤其在一些特定的路線。我通常匆匆趕路，很少對這些攤販多加注意。但也許是因為疫情開始後有很長一段時間沒坐地鐵，當一切逐漸恢復正常後再坐地鐵，發現自己對很多東西都會不知不覺多看一眼，其中常讓我多看一眼的是地鐵站中的小攤販。那賣甜油條（Churros）和賣袋裝切好水果的攤販似乎像雨後春筍般到處可見，而且大都是說西班牙語的婦女，有些還帶著稚齡的孩子。

夏天時，即將要升八年級的兒子參加了一個在中央車站 附近為期兩周的數學複習課程，從時代廣場到中央車站，坐七號地鐵很方便，短短幾站就到。幾天接送兒子上下課後發現，這一站月台上的攤販似乎特別多。有一天看到一個賣水果的年輕媽媽，雙手忙著切水果，旁邊坐著一個四、五歲的小男孩，目不轉睛在看手機 。看著那一幕，我忍不住想，那個小男孩要看多久的手機，他的媽媽才能把那攤水果賣完呢？當我正在猶豫該不該跟她買一袋水果時，地鐵來了，我也就上車了。

接下來的幾個月，日子如常過，我不再有特別的機會坐七號地鐵，那地鐵中的攤販們也逐漸被我淡忘了。

直到那個星期天和兒子去下城看聖誕市集，回程轉車時，在擁擠的地鐵站中看到一個賣甜油條的媽媽，身邊帶著一個小女孩。我問價錢，三條五塊美金，我打開錢包，發現沒有小鈔，只好給她一張二十元鈔，她把甜油條放在紙袋裡遞給我，然後從口袋掏呀掏的，掏出了三捲用一塊美金捲成的小鈔，看起來每一捲應有五張一塊錢美金。

我轉身要離開，但莫名覺得還是算算她找的錢吧。我打開那皺折卷曲的小鈔，第一捲有五張，算到第二捲時發現少了一張，第三捲也是……，我轉身要去詢問那攤販，沒想到她們已朝過道的另一端跑去，那個媽媽推著她的小攤在人群中拚命向前，那個小女孩則邊跑邊頻頻回頭望我，我手中握著那疊小鈔，心中無比驚訝，原來那不是無心的錯誤，原來她們是知道的。

我把錢塞進錢包，和兒子繼續趕路，上了下一班地鐵，心情久久無法平復，為了多賺那幾塊錢，她們每天需要像這樣落跑幾次呢？會不會有顧客追上她們理論呢？小女孩漸漸懂事後，還會願意跟著媽媽這樣跑嗎？在誠實與羞愧之間她如何選擇？有無選擇？這樣的現實困境，對一個稚齡的孩子來說是不是太難承受了呢？

我想得出神，幾乎忘了坐在身旁的兒子，他推推我說：「媽媽，妳還在生氣那個人拿了妳的錢嗎？」我想了想，說：「沒有，我沒有生氣，我覺得她比我更需要那兩塊錢。」

真心希望那幾塊錢能給她一點幫助，更希望有很多人買她的甜油條，讓她可以更誠實地做生意。