一九六○年代至一九七○年代，台灣的少棒常得世界冠軍，名聲很大，我們唸鄉下學校的孩子對紅葉、金龍、巨人等隊名，和世界杯比賽地名如威廉波特 和波多黎各等都耳熟能詳，那也帶動我們這些尚在唸小學的孩子們著迷於打棒球。

我們農家孩子只要得空閒，不管男孩或女孩，大家就結隊在曬穀場或乾了的田裡打棒球，雖然沒有手套、球具，但大家興致很高，玩得不亦樂乎。當時有一個鄰居家有一台黑白電視機，世界少棒轉播的時候，鄰里大人小孩齊聚一起看球賽，那時光很美，讓人回味無窮。

我唸專科的時候，因科裡女同學少，幾乎所有女生都得上場參加科際籃球賽，我也因此和籃球賽結上了緣。後來認識了職業籃球隊員的乾姐姐，我就常去看她的球賽，也常去她的練球場練投籃，遺憾的是我個子小，終不能掌大局立球業。

來了美國後，我繼續熱中於看籃球賽，尤其喜歡看職業男籃賽，他們的球技真是精彩絕倫，讓人叫好，我尤其愛看湖人隊的比賽。再後來我學會看橄欖球賽，取代了看籃球賽的熱度。

我的三個小孩上學後都參加學校的球賽活動，而我也是他們最忠實的觀眾，除非不得已，我必躬親到場加油。

老大在小學和初中時專注打棒球，偶爾也打曲棍球，高中時他換打橄欖球，且夢想成為職業橄欖球員。很快地，他發現體力和球技都不傑出，就放棄而專攻學業和鋼琴。老二先是打壘球和長曲棍球，後來熱中於越野賽跑，練出耐力十足。老三喜歡踢足球 也打曲棍球，每看到他瘦小的身材在球場上的球技可圈可點，就竭力為他加油，但也為他體力不好、上場撐持不久而深深後悔太早把他送上學。

我們鄰里的男孩子們個個都愛打曲棍球，很多周末或假期時候，他們集結起來在社區的馬路上打曲棍球，有時家長甚至呈請市政府，准許將馬路封起來讓這些孩子們打得瘋狂過癮，而我們家長們在看孩子們打球時，也會聚在一起開派對吃飯聊天，大人小孩都享受其中。

除了一路看孩子們的各樣球賽，我也常帶孩子們去看當地大學的橄欖球賽，給孩子們買比薩、爆米花和飲料助興，在看球賽時，任你為自己的球隊或為敵方球隊嘶吼狂叫，完全合法，而每當我們支援的隊贏了，他們會開幾響大砲，那氣勢很雄壯，每場球賽看下來，我們一家歡樂無比。

又是看橄欖球賽的季節，有朋友打電話問我最近做什麼？我回說看橄欖球賽，感覺她們好奇橄欖球賽有何好看的？我喃喃自語道，希望她們也學會看橄欖球賽，真是很棒的娛樂。