雙胞胎因為早產，從小體弱，看到在保溫箱裡插滿管子的他倆，我當時唯一的願望就是他們有個健壯的身體。他們三歲時，聽說了「Kids Love Soccer」，想到比球大不了多點的小朋友在球場上和球玩耍，從小就薰陶在足球 的奔跑中，在娛樂中鍛鍊身體，多可愛！於是我興奮地給他倆報了名，買了足球鞋、服裝、護膝等，想著兩個小男子漢能奔馳在公園廣闊的草地上。

可惜雙胞胎完全不給我面子。踢球的第一天，十二個三到四歲可愛的孩子一起聚集在公園。其他孩子各個開心地不停和足球親密接觸，只有他倆看到球就開始哭，哭得驚天動地，根本就拒絕「入場」；我和他爹在場外忙活著，鼓勵著，誘惑逼迫，能使的招都使了，可依然毫無作用。我和他爹最後招架不住，不想給開踢的歡樂場面增加另類風景，就敗下陣來，把他們領到小公園去玩，結果兩人的哭聲嘎然停止，開開心心地玩了起來。

不想再重複同樣的場面，第二周我就給他們退隊了。想到組織者那麼忙，我有點不好意思，主動留下了隊服，每套三十刀，算是「賠罪」。

轉眼間，他們五歲該上學了。看到「Kids Love Soccer」的宣傳單，我又有些蠢蠢欲動。兩年了，他們心智上成熟了一些，也能主動和其他小朋友玩、會講一些英文了，2年前不ready，現在應該離ready很近了吧。因為我知道，任何事，不去試，就永遠也沒有開始。

於是我又立刻行動，給他們報名，灌輸足球有多酷。可是開踢那天，兩人一如既往不進場地。在場外，一個往東跑，一個往西跑，同樣地大吼：「我不要足球，我怕。」不同的是，這次是「乾打雷不下雨」，看得出他們在測試我們的底線。

我和他爹這次也有默契了，態度堅決：萬事開頭難，你們這次要試試。

我知道，突破他倆的堡壘是關鍵。一個不鬧了，另一個也就沒興趣鬧了。我於是對小雙說，「你不想試對嗎？可以，那就讓爸爸帶你回家吧， 我知道大雙是個好孩子，他會試試的，踢完球後，我會帶他去冰淇淋店，獎勵他的勇敢」。大雙聽了，吼聲減弱，有點受鼓勵，可又有點猶豫：「媽媽，妳讓我想想好嗎？」我知道，有戲。

「媽媽，妳可不可以陪著我一塊上場，讓我試一試？」當然！我轉身回頭對小雙說，「你讓爸爸帶你回家吧，我們去踢球，然後去吃冰淇淋。」小雙也說，「爸爸，你可不可以陪我上場？我就是有點怕。」爸爸也快活地答應，當然當然。

於是我們兩個老隊員混在一堆小天使 中，搶球、帶球、真是風景這邊獨好。

教練真是不錯，知道怎樣調動孩子的情緒，完全在歡笑中把孩子給抓住了。下半場，我和孩子他爹悄悄地撤下陣來，雙雙完全不在意了，他們已經融入了和教練玩的遊戲中了。

結束後，兩個直呼：「踢球好好玩哦，我喜歡！」我長舒了一口氣，這第一關他們算是過了。踢完球趕緊帶他們飛奔冰淇淋店。

從此開始了他們長達九年的足球生涯。