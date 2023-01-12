我喜愛運動，足球（英式，Soccer）又是運動中的最愛，學生時代曾是校隊中的主將，現在老了，則是最忠實的球迷。

這次的卡達世界盃 ，正好我在三個月前就訂了十二月夏威夷、墨西哥 的十六天遊輪之旅，因此大部分的賽程我都在海上或是在夏威夷州 的各島上，船上雖有電視轉播，但因時差或要上岸遊覽，錯過了好幾場比賽。不過決賽我是萬萬不能錯過的，這可是四年才有一次的呀！

決賽時，遊輪正由夏威夷駛往墨西哥，時間是清晨六時，房間裡都有電視，但我覺得一個人在小螢幕上看不過癮，決定到十五樓甲板上的大螢幕上去看。我五點多就起床，外套、圍巾，帽子齊全，這時已有許多人比我先到了，我選了一個座位坐下。等到開賽時，十五樓、十六樓，甚至十七樓的甲板上共擠了兩、三百人。

一個同行的夥伴也是球迷，我們兩人都預測阿根廷會贏。果然，阿根廷在上半時就踢進了兩球，正當我們都心想阿根廷可以輕易獲勝時，不料法國在下半場的五分鐘內連進兩球扳成平手。加時三十分鐘的下半場，阿根廷又入一球再度領先，卻在終場前兩分鐘又被法國隊扳平。比賽進入最緊張、最刺激的PK戰（penalty kick，十二碼處踢罰球） 定勝負，阿根廷終因門將撲救了一球，及法國隊一人射偏而驚險獲得冠軍，我與同伴的預測終於都對了。

這場比賽，阿根廷贏球也屬合理，他們曾兩度領先，而在最後臨完場前被扳平的一球，是在十八碼禁區內犯手球被判罰十二碼點球，而我的看法，那球並非故意以手打球而是被球打到手，判得似乎有點過苛，所幸仍能靠PK戰獲勝。

阿根廷隊獲勝，最興奮的當屬他們的隊長梅西，他自十九歲第一次代表國家參加世界盃，一連五屆，從未得過冠軍，已三十五歲的他，四年後將是三十九歲，不可能再參加世界盃了，這是他最後一次機會，終於得償夙願，獲得冠軍，他喜極而泣，也得到隊友的擁抱與祝賀。

法國隊是上屆冠軍，未能衛冕，但他們的奮戰精神也著實可敬，兩度落後，並未氣餒，兩度扳平；他們未能獲勝，但隊中主力姆巴佩在這次比賽中個人射入八球，獲得金靴獎，也聊堪自慰。

這場既緊張又精采的比賽一直扣人心弦，看得觀眾如癡如醉，看台上兩國的觀眾為自己的國家歡呼加油，自是不在話下，而甲板上的兩百多人，每有射門或精采鏡頭，也都驚呼連連。

遊輪上的娛樂項目非常多，但我並非對每樣都感興趣，最長也不過是每晚四十五分鐘的秀，有時的脫口秀我覺得無聊，甚至會打瞌睡，唯有這場球賽，兩個半小時裡我都緊盯著螢幕，一秒鐘都沒放過，真是視覺上的一大享受啊！