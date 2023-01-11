我種了數十種果樹，總是有一些和我沒緣分，青棗便是其中之一。

自小在鄉村長大，凡是自家吃食或鄰居饋贈的水果，都來自隨手採摘，楊桃、蓮霧、龍眼、荔枝皆是。古人說：「搖籃栽棗」，農業技術尚未精進的時代，嬰孩時期種下的棗，要等到長大才有得吃。童年印象中，石頭砌成的圍牆邊有一棵棗樹，是種來填充空隙的，永遠枝單葉疏，沒能吃上幾顆，味道也比不上攤販架子上的。

即便如此，我也很少買來吃。青棗從印度棗改良而來，集農業專家的經驗和智慧，華麗轉身，品相和價目已非昔日能及，在我家是拿來待客和饋贈的。

改良後的青棗個頭像綠色青蘋果 ，兼具蘋果、梨、棗的風味，有「熱帶小蘋果」的美譽，是自然界的維生素。有一年姊夫和姊姊返鄉探親，初次見到我擺盤的青棗，先是驚訝，品嘗之後讚嘆不已，那滋味令他們兩人至今難忘。

我移民之後，二○○六年獨自返鄉，再也不虧待自己，適逢「大出」，自己上街買去，一攤接一攤，什麼黃冠、紅雲、牛奶……，各式各樣品種聽得耳膜鼓脹；西瓜得挑果肉沙質的口感，青棗不同，熟成到黃綠，便果肉沙軟鬆弛，不吃也罷；無關品種，我只認定淡青色澤，棗肉脆嫩緻密，「哢吱」一聲，無限享受。

疫情 前再次返鄉，行經旗山鄉下，看見棗農庭前三大籮筐青棗，趕忙下車探問是否零售？因為單果飽滿，只敢選擇次級品，兩百多元一袋，剛摘的，還帶著初離枝的鮮美、脆嫩多汁，一路前行一路吃，回到住處全部清空，這下子輪到大姊瞠目結舌；青棗好吃，饞蟲一起，那些糖分高、多食腹脹的警語全被拋到九霄雲外，我寧可相信古人的智慧：日食三棗，長生不老。

以為洛杉磯不可能有青棗，正巧同事搬家，請大夥清空樹上果實，那些棗個頭小偏青綠，汁多微甜，當然比不上台灣的棗，卻足以令人雀躍。

我朝思暮想掛念著要種一棵青棗，聽說亞裔 苗圃有賣，開了好長一段路，結果只剩幾株貨底物，實在太愛，也就不在意先天不良，歡天喜地捧回家，挖坑種下；也許泥質土地透水性欠佳，也許愛心不夠，一年又一年，長了幾片葉、開了幾朵花，永遠長不高，整株挖起查看，才知道坑挖得不夠深不夠寬，主根有點像蚊香盤纏，一圈接一圈，用盡辦法也拉不直，忍痛剪去只留一些鬚根，等待數月之後，終究和我斷了緣分。

留住一個人的童年，便能讓他心繫家鄉，食物蔬果的味道亦然，回味青棗的滋味，歸鄉的念頭便蠢蠢欲動。