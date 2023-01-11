「咦，怎麼聽不到它的聲音了？」吃晚飯時我突然想起，聽了我的發問，先生趕忙跑到樓上去查看。「你來幫著找找啊！它不見啦！」聽到求救的召喚，我趕快奔上樓來。

這是最近日常的一幕，這個「它」便是我們最近購入的家政小幫手：圓形的掃地機器人。記得第一次看到它「忙碌的身影」 是十幾年前在一個朋友家中，當時她新婚不久，她先生出差的日子，有時她會喚我到她們曼哈頓 租住的公寓，一面跟我閒聊，一面雲淡風輕地煮好一鍋西式的番茄雞塊。

她做飯時的氣定神閒，給當時還單身的我留下深刻的印象，驚喜地發現，原來做個好吃的「大菜」也不是那麼麻煩。當時她家中有個巨大的容器，裡面滿是紅酒木塞，原來她夫妻倆在家吃晚飯的日子都是要「喝上一些」的。朋友往往會在做飯時，打開她家的掃地機器人讓它打掃客廳，圓頭圓腦的小傢伙在當時我的眼中，有些橫衝直撞，不管不顧的架勢；朋友告訴我，它只是能清理乾淨較大面積的部分，各種邊邊角角的地方還得自己親自動手上陣。

一晃十幾年過去了，科技又進步了許多，過去只有在電影 裡或大公司才能見到的場景，現在也進入尋常百姓家，逐漸成為日常。比如我們小區的許多鄰居家中都安裝了錄像監視系統，即便旅遊在外，打開手機 App，便能一觀家中情況；而我呢，人到中年，每日都掉頭髮，再加上老花眼的「加持」，地面常常來不及清理或清理不乾淨。

從俄烏戰爭以來，新式導航系統、能源危機，加上這段日子鬧得沸沸揚揚半導體芯片等話題，也令我這個科技盲開始重新審視自己的生活，意識到不管你願不願意， 科技滲透到普通人每日生活的世紀已經到來。突然讓我想起了先前忽略、不以為然的掃地機器人，這些年，想必它的「技能」也會有提高吧？我這一拍腦袋，先生如獲令箭，迅速覓得這款掃地機器人。

這個新來的小幫手著實喜感，省去了我們很多打掃地面的時間，現在的它顯然有了更好的「大腦」：能夠記住屋子哪裡掃過了、哪裡還沒有掃；會在電能消耗完之前，自己準確回到充電基站；充電完畢，又會回去完成之前沒有幹完的活兒；遇到地面上的障礙物，它會從各個方向展開清理，不會「偷懶」繞行；遇到高出地面的部分，它又可以攀爬。

唯一不妙處，是有時它太過「敬業」，以致「身入險境」，比如碰到有些家具底下的矮小空間，它會試圖鑽入打掃，可是因為測量不精確，會進得去出不來，我們最後在沙發下面將它解救出來。

看來，家政AI未來還有提升的空間。