維克多薇亞是單親媽媽，和先生亞瑟因車禍 相識，輕微擦傷，並無大礙，住院檢查期間，亞瑟因為歉疚，悉心照顧，兩人相處互有好感，日久生情，結為夫妻，婚後育有一子安德魯，一家三口生活幸福。

亞瑟高大帥氣，性情溫和，待人接物彬彬有禮，唯一的缺點就是和異性的關係：不主動、不拒絕。亞瑟在美國航空公司擔任機師，在家時間有限，夫妻之間逐漸出現問題，父子之間卻很融洽；後來因為工作常駐達拉斯，不久便與一名年輕的墨西哥 女孩同居，流連忘返，維克多薇亞忍了三年，亞瑟沒有回歸家庭的打算，甚至還和對方生了一個女兒，維克多薇亞忍無可忍，只有協議離婚。

夫妻離異，對當時才小學三年級的兒子影響很大，原本活潑可愛的安德魯變得陰鬱、孤僻。同樣來自台灣的新鄰居淑美也是單親媽媽，有兩個女兒一個兒子，兒子愛德華和安德魯同歲，個性陽光、開朗，兩人很快成了好朋友，安德魯的臉上也慢慢地恢復了笑容，維克多薇亞和淑美也成了好閨密。

然而好景不常，安德魯交往了半年的大學同學、越裔女友艾咪，在認識愛德華後，突然轉身和愛德華出雙入對；安德魯原本就缺乏安全感，現在受到女友和好友兩人背叛的雙重打擊，開始抽菸、酗酒、逃課，變回陰鬱、孤僻的個性。維克多薇亞面對受到情變打擊的兒子，不知道如何是好，想盡辦法開導、安慰，甚至求助於心理醫生，都沒有效果。安德魯輟學在家，整日把自己關在房裡，維克多薇亞非常擔心，只有向前夫求救。

亞瑟把安德魯接去達拉斯，希望藉由親情和改變環境，能改善安德魯的心情，可惜毫無幫助，安德魯深陷其中無法自拔，半年後，安德魯回到了奧斯汀，自己在外面租了一間公寓，在酒吧找到了一份調酒師的工作，不接母親的電話，簡訊只讀不回，維克多薇亞非常難過，和昔日好友也因這事，兩人之間有了隔閡。

維克多薇亞有三個哥哥，是家中的么妹、父母的掌上明珠，從小到大備受寵愛，不幸的婚姻和兒子的迷失，讓寡母和三個哥哥非常擔心牽掛，哥哥們建議妹妹退休 後返台定居，老母親殷殷的倚閭盼望，在在讓維克多薇亞沮喪、困惑，難以抉擇。

退休的前一年，等不及女兒倦鳥歸巢，帶著無限牽掛的老母親撒手人寰，維克多薇亞悲痛萬分，暫緩退休返台計畫，希望留在兒子身邊，有機會修復母子之間的關係。

兒子的頹廢、工作的壓力，身心俱疲的維克多薇亞病倒了，住院時，給兒子傳了簡訊，安德魯答應第二天下午前來探望，維克多薇亞希望安德魯回家，可惜事與願違，安德魯僅淡淡地簡短問候了幾句，不到十分鐘就告辭離開了，維克多薇亞傷心欲絕，徹底失望了，這是壓垮她的最後一根稻草。

維克多薇亞徵詢兒子關於自己退休返鄉定居的意見，兒子冷淡表示沒有任何意見，漠不關心。年初的時候，維克多薇亞提出辭呈，各項事務半年左右全部處理完畢，維克多薇亞終於回到了家人們的身邊，哥嫂和親朋好友們熱烈歡迎，未來將會和二哥、姪兒們一起居住在母親留下的房子，彼此互相照顧，多年懸著的一顆心，總算是放下了。

兒女們長大了，生活中的風雨由他們自己去承擔和面對，父母可以從旁給予鼓勵和祝福，但要學會放手「兒孫自有兒孫福」。