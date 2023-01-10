在西雅圖太空 針塔迎接新年倒數計時放煙火，為一年一度舉辦的大型活動，至今已有數十個春秋；這也是我來到美國，首次在現場參與的熱鬧慶典。

太空針塔位於西雅圖市中心，為本地標誌性建築物。一九六二年西雅圖舉辦世界博覽會，而於一九六一年始修築此塔，塔高一百八十四米，落成時為美國西部最高的建築物之一。塔最寬處有四十二米，總重九千五百多噸，能抵禦規模九點一地震或每小時十公里的風力；單單在世博會期間，就曾接待兩百三十多萬人登塔觀光，可見太空針塔在遊人心目中的地位。

在美國東海岸大都市紐約，有名聞遐邇的時代廣場，每年會舉辦相關大型迎接新年倒數計時，燈飾繁華、歌舞不停、煙火爛漫；西雅圖在美國西海岸，與紐約之間時差三小時，這一來，我們通過電視直播畫面，先觀賞時代廣場的場景，再去太空針塔現場倒數計時。

有些可惜的是，一路上堵車，待我們趕到市區停妥小車，太空針塔按時點燃了第一束煙火；遠遠望見煙火升空而起，這邊煙火徐徐落下，那邊煙火瞬間噴發，拖著一道漂亮長尾巴，在天空中閃爍綻放，璀璨花開。

轉眼間，幾年過去了。二○二一年迎新年倒數計時，由於受疫情影響，太空針塔未能安排現場活動放煙火，取而代之首度上演 「跨年虛擬太空燈光秀」 ，全世界所有人都可以坐在家中，通過電視屏幕觀賞這段精彩絕倫的燈光秀。時間前後僅僅十分鐘，展示高科技的力量，整個過程呈現了星辰大海、天地玄黃、宇宙蒼穹等等，場面十分震撼。

二○二二年迎新年倒數計時，太空針塔煙火秀仍不允許人群聚集；時間前後六分鐘，採現場放煙火與 「跨年虛擬太空燈光秀」 結合的創意方式，吸引觀眾留在家觀看。

二○二三年迎新年，太空針塔終於又現場放煙火了。今次我們提前一小時趕往太空針塔，各條街道人山人海，免費或收費停車場泊車滿滿。兜兜轉轉半小時，在遠離太空針塔的停車場，恰好遇見一名駕車者駛離，才讓我們有機會停車。

我們跟隨擁擠人潮，慢騰騰往前行，待我們選好合適位置，距迎新年倒數計時不到十分鐘。旁邊有一名坐輪椅的華裔 年長者，白人老太太陪伴他身邊。與華裔年長者閒聊，老先生親熱牽起老太太的手，老太太滿臉笑意，用流利中文與我們對話，說與老先生長年住在唐人街，太空針塔舉辦迎新年倒數計時都會趕來看煙火。老先生樂滋滋說：「迎新年熱鬧，看煙火心情好！」

對於這對白頭偕老的異國婚戀夫妻，我們送上了新年的祝福。

放煙火了，只看赤橙黃綠青藍紫，將無邊無際夜空點綴繽紛；萬紫千紅在天空中飛翔，就似一束束最美好、最絢麗的花瓣。