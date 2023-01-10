前陣子讀到新聞報導，因為不諳當代科技產品操作，因而被排除於商店透過電子折價券的促銷活動；尤其年長消費者若不會用智慧型手機 ，親自到店內消費，買一隻火雞，平均得多花十五美元。通常老人或買不起智慧手機的低收入者，被迫支付比有智慧手機的年輕世代更高的價錢，在通貨膨脹嚴重時期，不公平地增添弱勢消費者的負擔。

新聞又提到，全美六十五歲老年人口，有百分之三十九沒有智慧手機，百分之二十五沒有使用網路，年收入低於三萬美元的家庭，也有百分之四十三沒有寬頻網路；它並舉例，無法使用電子折價券的人，一份牛排要多花九美元，冰淇淋或雞蛋，則需多支付百分之七十五的金額。

以前聽到貧富懸殊的種種貧困因素，現在加上了「數位貧窮」。

疫前，我在住家附近的圖書館 ，經常見到一位母親陪伴兩個孩子使用電腦，碰見多了，偶爾聊聊。這位單親媽媽說，在全美生活指數最高的舊金山，靠著她在超市打工和少許孩子的贍養費，她微薄的收入，只能租車房改裝的統艙，付了房租和生活開支，她勉強湊錢買了一部二手電腦。然而現在孩子學習和做功課，幾乎都少不了電腦；加上住處的網速慢，一個孩子用完電腦再給另一個孩子用，一個晚上實在緊張。

後來有人告訴她，可以利用圖書館的電腦。幸運的是，圖書館就在孩子的學校旁邊，一周開放七天；而她的租房離圖書館只有幾個街口。於是，她向經理申請調整上工時程，每天早上六點到下午三點，可以趕上孩子放學和他們一起去圖書館借用電腦，再走路回家。超市對周末工作的員工，每小時可多領十美元的鐘點費；因為有關安全規定，不可以將十三歲以下的孩童單獨留在公共場所或家中，好在鄰居老太太很幫忙，周末替她照看孩子不收費，孩子有需要去圖書館用電腦時，老太太也願意帶他們去。

但她又說，自己一個單親朋友就沒有那麼幸運了。朋友的經濟處境和她相似，居處窄小，又繳不起高月費，以致網速低，還常卡住，一子一女雖然在教友和志工的協助下，每人都有一部二手電腦，但他們的住處離圖書館遠，必須搭車，同時她的工作時間無法配合；更大的壓力是，女兒有憂鬱症，兒子有輕微的學習障礙，會出現專注力不足的問題，對某些學科更是敏感退縮，她幾乎無能為力應付，每天下班後，回家陪伴孩子成了煎熬的時刻。

她嘆氣，聽說矽谷的富裕及高收入人家，在孩童兩、三歲時，甚至更早，就開始接觸學用智能手機、平板電腦；年長的孩子早已會運用人工智能程式輔助功課，對他們的學習能力增值不少。而自己孩子的狀況，只能靠自己努力自求多福了。

疫情 時，圖書館和學校關閉，學校改採線上教學，不知這兩位母親如何度過數位貧困的窘迫？如今圖書館和學校重開，一直沒有再遇見這位單親媽媽，但願她和朋友都已挺過疫情，希望她們的數位難境能夠得到助力逐漸改善。