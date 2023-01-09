我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

雨後望雪山

柯華

加州雨季來臨，一場酣暢淋漓的降雨之後，我又情不自禁走出房舍，站在小家院落，眺望幾十公里以外的基諾山山頂。啊！我再次看到了東北家鄉的冬日景象：基諾山高聳的山崗已落一層積雪，秀美的雪山畫面，酷似我家鄉雪後的壯麗景觀。

旅美前，我在東北家鄉生活半個多世紀，在四季分明、曾以「煤都」著稱的都市裡，每年入冬後，北國蒼穹都會飄下潔白素雅的美麗精靈——五角雪花。在雪花飄舞以及雪後山野大地呈現銀裝素裹時，我都會忘懷地迎雪賞雪。

童年，與夥伴一起揮動小手，抓捕飄舞的雪花，之後在雪地上堆雪人，拋雪團；青年，與幾位親密好友歡喜地走向家鄉小河冰面，踏積雪，打雪仗，留下一行行嬉鬧奔跑的腳印；盛年，陪伴結髮妻子興沖沖來到戶外，仰望天蒼蒼，雪茫茫，猶如返回少年，快樂地接捧飛舞的降雪，盡享雪之涼爽的撲面與親吻。

六年前，旅美與兒子一家人團聚，棲身四季如春加州區域，再未觸摸晶瑩的雪花，體驗瑞雪的愛撫與潤澤。因為加州熾熱的陽光和溫熱帶氣候，使轄域的冬季喪失了應有的寒冷與霸氣，匯聚天穹的雲團未經寒冷過濾，便把蓄積儲存的水分直接傾灑大地，加州的冬季由此演變成雨季。頻繁的降雨，使轄域之內樹木常綠，四季花開，蔬果墜枝，風景如畫。

同樣令人欣喜，無論旅美之初棲身鑽石吧，還是隨後搬遷天普地區，我都瞧見一幅壯美圖景：降雨過後，坐落區域東北側的基諾山山崗，顯現出我東北家鄉冬季雪後景致——落雪覆蓋多半山體，高聳的幾座山崗變成了雪山，雄渾壯闊，炫目耀眼。

為何會出現此等壯觀景象？明白人相告，遠處的基諾山山脈屬北部山區，因為高海拔，冷空氣蝸旋，氣溫比山外偏低十餘度，所以加州區域暢快飄灑降雨時，那裡的冷空氣則把雨水直接孕育成美麗的雪花，飄落到基諾山山崗。隨著降雨頻繁飄灑，落雪面積隨之越來越大，最後定格為壯麗的雪山畫面。附近周邊民眾目及，無不交口稱道，讚嘆詠懷。身為中國北方一介草民，在異國他鄉瞧見這一別致景象，更感覺看到了記憶中的家鄉冬日風景。

由此，我心中升騰一個意念，愈加祈盼加州每年雨季如期蒞臨，並願蒼天在短暫的降雨季節裡，播灑更多更密的雨絲，讓我這個移居美國的東北佬只要抬頭遠望，便能看到基諾山山崗的積雪——我東北家鄉的雪山景致，以慰藉心中湧動的思鄉情懷。

加州 鑽石吧 天普

上一則

多倫多的冬天

下一則

小鳩吾友

延伸閱讀

「加州是自由燈塔」 紐森宣誓就職 未來將擴大醫保、降藥價

「加州是自由燈塔」 紐森宣誓就職 未來將擴大醫保、降藥價
紐森宣誓就職第二任期 避提遊民問題

紐森宣誓就職第二任期 避提遊民問題
2風暴將至 加州極乾變極濕

2風暴將至 加州極乾變極濕
兆彩幸運號碼14最常抽出17緊追 圓發財夢機會3億分之一

兆彩幸運號碼14最常抽出17緊追 圓發財夢機會3億分之一

熱門新聞

有個好媳婦

2023-01-02 02:00
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

不知道自己有毛病

2023-01-08 02:01

獨老

2023-01-08 02:00
澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49

旅館驚奇

2023-01-01 02:00

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？