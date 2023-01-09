加州 雨季來臨，一場酣暢淋漓的降雨之後，我又情不自禁走出房舍，站在小家院落，眺望幾十公里以外的基諾山山頂。啊！我再次看到了東北家鄉的冬日景象：基諾山高聳的山崗已落一層積雪，秀美的雪山畫面，酷似我家鄉雪後的壯麗景觀。

旅美前，我在東北家鄉生活半個多世紀，在四季分明、曾以「煤都」著稱的都市裡，每年入冬後，北國蒼穹都會飄下潔白素雅的美麗精靈——五角雪花。在雪花飄舞以及雪後山野大地呈現銀裝素裹時，我都會忘懷地迎雪賞雪。

童年，與夥伴一起揮動小手，抓捕飄舞的雪花，之後在雪地上堆雪人，拋雪團；青年，與幾位親密好友歡喜地走向家鄉小河冰面，踏積雪，打雪仗，留下一行行嬉鬧奔跑的腳印；盛年，陪伴結髮妻子興沖沖來到戶外，仰望天蒼蒼，雪茫茫，猶如返回少年，快樂地接捧飛舞的降雪，盡享雪之涼爽的撲面與親吻。

六年前，旅美與兒子一家人團聚，棲身四季如春加州區域，再未觸摸晶瑩的雪花，體驗瑞雪的愛撫與潤澤。因為加州熾熱的陽光和溫熱帶氣候，使轄域的冬季喪失了應有的寒冷與霸氣，匯聚天穹的雲團未經寒冷過濾，便把蓄積儲存的水分直接傾灑大地，加州的冬季由此演變成雨季。頻繁的降雨，使轄域之內樹木常綠，四季花開，蔬果墜枝，風景如畫。

同樣令人欣喜，無論旅美之初棲身鑽石吧 ，還是隨後搬遷天普 地區，我都瞧見一幅壯美圖景：降雨過後，坐落區域東北側的基諾山山崗，顯現出我東北家鄉冬季雪後景致——落雪覆蓋多半山體，高聳的幾座山崗變成了雪山，雄渾壯闊，炫目耀眼。

為何會出現此等壯觀景象？明白人相告，遠處的基諾山山脈屬北部山區，因為高海拔，冷空氣蝸旋，氣溫比山外偏低十餘度，所以加州區域暢快飄灑降雨時，那裡的冷空氣則把雨水直接孕育成美麗的雪花，飄落到基諾山山崗。隨著降雨頻繁飄灑，落雪面積隨之越來越大，最後定格為壯麗的雪山畫面。附近周邊民眾目及，無不交口稱道，讚嘆詠懷。身為中國北方一介草民，在異國他鄉瞧見這一別致景象，更感覺看到了記憶中的家鄉冬日風景。

由此，我心中升騰一個意念，愈加祈盼加州每年雨季如期蒞臨，並願蒼天在短暫的降雨季節裡，播灑更多更密的雨絲，讓我這個移居美國的東北佬只要抬頭遠望，便能看到基諾山山崗的積雪——我東北家鄉的雪山景致，以慰藉心中湧動的思鄉情懷。