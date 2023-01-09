紛紛揚揚的大雪從中午下到晚上，一點兒都沒有停的跡象。下雪之前已經先下了兩個小時的冰雨，淅淅瀝瀝的冰雨斜斜地敲打著窗玻璃，留下一道道發亮的冰凌。這本該是過年以後一二月才會出現的天氣，哪想到多倫多今年冬天來得這麼早，從十一月中旬第一場雪開始，至今已是第三次降雪 了，提早降雪讓漫長的冬季更加漫長。

作為從小在中國南方長大的人，我喜歡多倫多的秋天和夏天，但對冬天始終心懷畏懼。二十多年前的十月份，我們全家從氣候宜人的溫哥華搬到多倫多時，雖然早有心理準備，還是被多倫多的嚴寒打了個措手不及，全家凍出了一場大病。

那時候我經常掛在嘴上的一句話就是，「多倫多這鬼地方！」但是幫我們安家的一對朋友總是反駁我：「多倫多這麼好的地方，怎麼會是鬼地方？你以後一定會愛上她的。」

多倫多冬天最困擾人的首先是大雪。我是屬於有鏟雪強迫症的人，一旦下了雪，我就迫不及待地要把雪鏟乾淨，我不怕鏟雪，但我最怕市政府鏟雪車清掃街道時，在車庫出口留下的雪壩。鏟雪車鏟起雪來，不管路邊還是家門口，統統把雪往一邊倒，馬路倒是鏟乾淨了，但是家家戶戶門口都堆了一道厚厚的雪壩，那些馬路上的雪早被車來車往壓得又硬又重，被鏟雪車一鏟一壓形成雪壩後，比家門口的雪不知道難鏟多少倍。

有一天下大雪，我上午已經把雪鏟乾淨了，進屋吃完了午飯準備出門去上課時，才發現鏟雪車比平常早開過去，門口已經被一道雪壩封得嚴嚴實實。

看著那道堆得又高又寬、像一條長城似的雪壩，我簡直想嚎啕大哭，真是叫天不應、叫地不靈。沒有別的辦法，幸虧我每次總是提早半個小時出門，尤其下雪天比平常更早一些，所以我鏟了二十五分鐘後，硬把車從沒鏟乾淨的雪壩上挪出來，最終還是準時到達學校。

除了大雪，更可怕的是下冰雨。有一次沒有預告，突然下起了冰雨，我早晨送孩子坐通勤火車後，車就停在車庫外面準備下午上課用，結果幾分鐘時間，汽車 就完全被冰雨包裹了；大門、地上也結了一層冰，到處都滑溜溜的。我費了很大的勁才走到汽車邊，又使出九牛二虎之力拉開車門，把車加熱到最大，等前後玻璃融化出一小塊透明可見的縫隙後，才戰戰兢兢地把車開出去；沒想到上課期間又下了一陣冰雨，下課後足足刮了半個小時車窗玻璃的冰，才能把車開回家。

這麼說來，多倫多的冬天似乎乏善可陳，其實也不是一無是處。多倫多的公共設施、室內運動都相當完善，周邊也有滑雪 勝地，所以年輕人還是很喜歡。我曾經很希望我的孩子們能到溫哥華上大學，或把工作換到溫哥華，可惜人家不為所動，寧可住在寒冷多雪的多倫多，而不願去溫暖多雨的溫哥華。

每當夏天我們從歐洲旅遊回到多倫多，汽車駛過寬闊的馬路，心裡有種說不出的舒服和愜意。歐洲雖然歷史悠久，文化燦爛，建築精美，但馬路狹窄，街道擁擠，汽車住房都小一號，比不上多倫多室內外的寬敞與舒適。

雪花還在空中飄著。多倫多的冬天，我正繼續尋找愛上你的理由。