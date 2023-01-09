家是寄身和心靈歸宿之處，而冬天是最能令人感受家的季節，因為不論中外，冬天都是節慶最多、遊子返鄉團聚的季節；加之冬天戶外天氣不友善，人們多留在室內，尤其外面是冰天雪地或冬雨淒淒時，就最能感覺一家人團聚在溫暖室內的幸福。

小時候因爸爸是軍人，在家時候少，當然是依偎在媽媽身邊，媽媽就是家，冬天陰雨，不能外邊玩了，在室內晃蕩，媽媽家事弄得差不多，就會給我們講些她家早年的故事 ，以免我們無聊。媽媽小時和外婆家的一些有趣事，就是那樣存入了我們心中。

台北急景凋年時，多是陰冷雨天，但看家家戶戶打掃、貼春聯，忙著辦年貨，張羅著年事，心裡卻覺熱騰騰的。過年時父親會回來，母親當然忙得不可開交，我年紀大些了，也可跟著去菜市場幫提籃子，或在家作些清潔打掃的事；那時並不覺得有何特殊，好像日子就是這樣，現在回想才發現，那是多麼幸福的一段「家」的時光。

長大自己成家有了小孩後，很多事情都是圍繞著他們轉，而家似乎也比初婚兩人為自己的學位、各忙各的時更像個家，吃飯時熱熱鬧鬧有說有笑，尤其冬天窩在一起，讀童話故事書、玩遊戲、看迪士尼樂園 為慶祝節日所製作的歌舞節目，並一起回味去那裡玩的快樂，真是其樂融融。

美國從十月底開始，一連三大節日，孩子大些了，就全家一起忙碌，跑進跑出，為萬聖節、感恩節、聖誕節 的家裝飾。聖誕節的早晨，孩子們早餐不吃，先忙著拆禮物，就到了一年節慶的最高潮，看著孩子們的欣喜興奮，我們也興致高漲，那是家的氣氛最歡樂、最濃厚的時光。

空巢後，除了偶爾親友的到訪，我們就不再為節慶日作特別的裝飾和活動了，因為我們覺得那些事主要是因為小孩才有趣，兩老只要安穩平靜地過就好。

冬天早餐時一起觀賞林間的霧雨、朝陽，或看窗外的梅花、茶花開得如何，就是安適的一天開始，然後各去自己的書房讀寫自己的所好；午餐時一起在廚房摸摸索索，弄點健康可口的食物，晚飯後同在燈下看報刊雜誌，交換一下觀感和新聞，或談笑看電視的特別節慶節目和母校球賽，有時房裡還飄出些烤蛋糕或煮濃湯的殘留香氣，家的溫馨也隨著瀰漫其間。

冬天，不論是在人生的任何階段，都可說是一年中最溫馨甜美的家的季節。