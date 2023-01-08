第一次結婚為了愛情，第二次結婚為了親情，第三次結婚為了伴侶。就「伴侶三部曲」而言，年輕是天雷地火的戀愛；中年是互相扶持的恩愛；老年是同生共死的憐愛。

能順利經歴這三個階段的人，堪稱是幸福的人生。然而最後一個「檻」，是如何面對獨老：生離、死別、病苦、不婚、無小孩等等的狀態。

我在六十一歲時先生驟然離世，不知所措是必然的。記得好友拍拍我的肩膀，說：「妳還年輕，有時間慢慢去找最適合自己的生活。」經過九年的證實，確實如此，過程是日日艱辛，月月煎熬，年年挑戰，但是時間及磨練是最好的潤滑劑，我已經活出神采飛揚的生活。

現在我身邊愈來愈多友人開始經歷面對獨老的日子。初期，孩子會伸出援手，時間久了，彼此需要妥協的人事物也不少。我的好友六十八歲失去老伴，由於不懂處理家裡的粗工雜活，乾脆把房子賣掉，去與獨生女兒同住；不到半年，因為生活習性不同產生不少矛盾。譬如有一次，她忘了關廚房的爐火，差點把豪宅燒掉，從此女兒不准她進廚房；最後她決定搬到月租四千元的老人公寓長住，女兒一星期去見母親一次，母女的感情反而變好了。

面對獨老，女性的適應能力似乎比男性好很多，至少女性習慣了廚房環境，一個人過日子的品質也不會差太多，而男性就比較辛苦。

我有位男性親戚，六十八歲失去老伴，他照顧失智 的太太十年，很懂得處理食衣住行等生活瑣事，加上自己喜歡園藝及攝影 ，日子過得有忙有閒；直到他七十八歲，發現他體力退化，需要找個老伴了。乍聽之下，以為他要找位免費的看護，沒有長期培養的感情，就是缺少老伴的憐憫之愛，比較難獲得到女伴的真情照顧，這就是他的困擾。

有一天我與一位會計師聊起這件事，她直截了當地用數字表達她的看法，並建議他去養老院 ，否則就是用錢買時間。她說：「即使是黃昏之戀也得用錢計算；年紀大的人付大部份費用，同年齡的傾向各付各的。誰付錢，聽誰的。當然還得參考誰付出的時間多少」。

我聽了傻眼，到了晚年，給不起年輕時的愛情、恩情，也許只剩下金錢才能擺平一些惱人的事情。

現在各地都有很多設備完善的養生村，我身邊也有不少人住進養生村，日子過得很精彩，交了不少新朋友；尤其男性住進養生村，會遇見許多母愛豐沛的女性，得到特別照顧和受人歡迎。

其實每個人都會面對孤獨老去的日子，平時多收集一些資訊，與家人好友商量，越早準備就越淡定。心態決定方向，保持正面樂觀，開朗愉悅的心情，任何難關都可以度過。一切由天命，何妨試著學習選擇內心自在灑脫的生活方式安度晚年。