疫情 之下，我們公司的生意也大受影響，高層管理部門幾經分析思辯求解，先是「以不變應萬變」，結果績效更差，不得不「改變以應疫變」，公司逐步開始重組 、更新、大換血、大學習。

公司施展整頓、重組的計畫，從上到下戰戰兢兢，近期訓練又研讀、奮發又振作，公司所有人正在努力學習新技術、新觀念，全體一心跟著一起參加訓練、學習、討論，最後還要通過考試、拿證照。

SAFe是公司的新方向、新技能，每個員工都要參加為期三天的訓練課程。一位講師，十多人的小班教學，一同網上學習，還有分組討論，理論與實踐的激盪，也算輕鬆愉快的訓練；還規定訓練過後一個月內要考證照，也有模擬考試，可以隨時隨地上網無限次數地練考。感覺上這「訓練機構」真是生意興隆，訓練費、考試費、證照費、顧問費，一條龍式服務賺得滿滿的。

「都這把年紀了還要研讀、考試呀？」這是不少資深員工的心聲。仔細想想，我已經有二十餘年沒有上考場了。考試題目是四十五題選擇題，有單選、有複選，限時九十分鐘，要答對三十五題以上才算過關，可免費考兩次，若仍未考過，之後就要自己出錢考試了。白天、夜裡，同事們抓住空檔時間努力研讀學習，常常下班了，仍看到有些同事掛在公司網路上學習，為了公司的新方向，為了自己的考試顏面，努力不懈。

因為還有正常的工作，考證照一事，大夥赴考的時間不同。一些考過的同事都會通知過關的好消息，也會分享實戰考試之經驗；第一次考試失敗的同事也會檢討失敗的原因，分享考題的刁難處，證照考試比模擬考試難上兩三倍。總之，不僅上課的資料要熟讀，參考材料更要多看，盡量熟背，考題也要字斟句酌，某些考試題目有「文字上的陷阱」；模擬考試至少要練習三次以上，才可上考場。

組上有近一半的人等到最後一天才上考場，疫情下的考場就是坐在家中電腦前考試。我也是拖到了最後一天，心裡才算踏實些。該日下午睡了個好覺，晚餐後還來個考前大衝刺、總複習。晚上九點半準時上線考試。

考試過程中，隨著題目的難易變化，我的心情也是上上下下，真的比模擬考試刁鑽多變，也才知道還有不少不太熟悉的範圍，一邊答題、一邊心驚。沒有把握的題目，就做個標記，之後再回看。螢幕上的時間數字分分秒秒遞減，做完四十五題時，還剩十二分鐘，算一算，標記了十個難題，喝了一口冷茶，做了一個深呼吸，立即回顧那些標記的題目，細思題目、選項，以消去法刪除不可能的選項，再次一一作答。

我將時間掐到剩下一分鐘，按下「送出」按鈕後，整個身體深陷到椅子內，閉著眼睛休息了好一會兒，期待著，疑慮著，心想大不了就再考一次吧！眼睛緩慢地睜開，遙望向螢幕，八十二分，過關了！

當晚，我睡了一個安穩甜蜜的覺。