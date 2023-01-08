我與張先生在唐人街車場泊車，再步行往老年公寓做義工，途經書店 遇見李老先生與他太太。

旅居西雅圖 當年我認識兩老，老先生與老太太自從退休後，常來華僑華人 社團做義工，協助新移民排憂解難；近年來，兩老年紀大了，較少參加社會事務活動。

坐在輪椅的老先生正要進書店，我與張先生走近前將他推進去。一進書店，老先生留意掛滿四壁的年曆。女老闆問老先生想找哪種年曆？老太太替老先生答：「新的一年到了，有沒有印有祝福語『闔家歡樂』的年曆？」女老闆說：「印有祝福語的年曆華僑華人都喜歡，讓我找找看。」

我說：「闔家歡樂，很喜慶。」老先生說：「每年我在住家客廳掛新年曆，今年我要買五本。」老太太有些迷惑不解說：「家裡掛一本，大兒子家掛一本，用得著買五本年曆？」老先生說：「我們家裡以及四個子女，不是要五本年曆嗎？」女老闆走出小倉庫說：「書店僅剩五本年曆了。」老先生抱起五本年曆放在膝蓋上說：「我們回家掛年曆。」

走入老年公寓，搭電梯升上十樓，跨入兩老住家，我們按老太太意思，將新年曆掛在舊年曆的牆上位置。老太太生怕掛歪了，仔細看幾次、抹幾遍，面對大門口的年曆，上面大紅福字鍍金亮眼，輝映印在封面正中央的「闔家歡樂」幾字。

老先生舉手輕擂自己一雙大腿說：「想當年，新年臨近都由我掛年曆，我還能站起來，早晚陪伴老太太在唐人街散步，或繞天然湖畔走幾里多好。」他透過窗口望天空，一隻小鳥飛掠而過，老先生懷想地說：「這小鳥成天在我家窗前飛過來、飛過去……。」老太太看老先生語氣沉重，趕緊轉移話題：「今日有兩位先生登門做義工，你呢，掛年曆，就說喜慶事。」老先生哈哈一笑，平和地說：「放心，迎新年我不會亂說話，我就想著親自動手掛年曆，可惜我坐輪椅，不承認不老不行。」老太太也笑著說：「心態健康，人不會老。」

我與張先生這才了解，兩老有四個子女，大兒子在西雅圖，住家離唐人街至少兩個小時路程，遇見堵車說不定三個小時。大女兒在紐約，二兒子在芝加哥，小女兒在波士頓。過春節，四個子女才相約前來看望父母親，吃一頓年夜飯，故而說及迎新年或過新年，兩老內心落寞可想而知。

老先生毫不遮掩說：「我們兩位老人將掛年曆視作迎新年的最快樂日子。」他指指放在茶几的幾本年曆，對老太太說：「等孩子們回來過新年，記得將年曆交給他們。」在一旁張先生脫口而出說：「那時是不是遲了一些？」老先生依然含笑說：「常說由大年初一到正月十五元宵都算過新年，遲一些掛年曆沒關係，我希望子女掛在家裡的年曆，都寫有『闔家歡樂』幾字。」我恍悟地說： 「團團圓圓，闔家歡樂。」

老先生沒多想一下說：「想一想闔家歡樂，我很高興。」他凝注年曆又說：「都說小鳥長大了要高飛，我們老人可不能怪責孩子們遠飛吧！」他一說，我與江先生同聲說：「只要子女們時時刻刻惦念兩老，過新年趕回來吃一頓年夜飯，那也是闔家歡樂。」

正在對話，又有幾隻貼近窗口飛過的小鳥，叫聲清脆悅耳。