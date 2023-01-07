小時候，生活水平跟現在相比不在一個維度；然而那個年代也不是一無是處，比如污染就比現在少很多。

在兒時的記憶中，有一件事難以忘懷，就是經常看見的滿天繁星，那種明亮的星星布滿天際的壯麗景象，像一句歌詞唱的，「常讓我望遠方出神」。不知道從何時起，漂亮星空不見了蹤影，這令我多少有些惆悵，所以時常下意識地仰望夜空。

隨著年歲增長，好些事情變得模糊，可是那美麗的星空愈加揮之不去。這種美麗的景象在我青年時期像曇花一現，出現過兩次，一次是在海拔四千多米的川藏高原上，另一次是在昆明東郊的一個停車場；兩次邂逅，好像在傳遞一個信息：星空沒有走遠，偶爾還會回來，可是她們真的從此躲藏起來，變成了記憶，可遇不可求。

平時居住在都會區，不敢奢望美麗星空，每逢外出旅遊，便會產生「非分」之想，跟美麗的星空來一場不期而遇。在夏威夷茫茫大海的孤舟之上、在高而僻靜的大峽谷北緣、在蒼涼孤寂的麥哲倫海峽、在熱氣裊裊的黃石公園 ……，到處找尋，到處失望。

前不久去死亡谷國家公園留宿兩晚，暗忖這裡夠原始，或許有機會邂逅美麗的星空。公園裡有兩家旅館 ，都在零海拔高度。一家位於火爐溪，在遊客中心旁邊；另一家在北邊四十多公里外，有個好奇怪的名字，叫「煙囪井村」，村前有著名的牧豆樹沙丘，村後是獨特的馬賽克步道 ；餐廳、加油站一應俱全。我們選擇了這家。

旅館的大堂外有一處篝火，圍繞篝火有一圈椅子，房間門外也擺著兩把木質搖椅，面對著荒涼的沙漠。晚餐後散步來到篝火處，在篝火邊的椅子上坐下，邊烤火邊觀看天空。很不幸，這天天氣不太好，有雲還有霧，雲霧中偶爾露出幾顆星星。旁邊坐著一對中年夫妻，跟我們搭訕：「你們看到星星了嗎？我們怎麼感覺還不如在自家後院好看呢？」 原來不少人在留意星星，但是美麗的星空仍然躲藏不見。

第二天我們四處遊玩，有些疲憊，晚飯後沒有精力再去烤火，就坐在門前的木椅上休息，抬頭看天，哇，星空之美初現，有些記憶中的感覺。

正在感嘆不虛此行之時，突然天空上一道亮光閃過，定睛再看，又一道畫過。沒錯，是流星！人生第一次看到流星，竟是在死亡谷國家公園。在那個時間，只要你願意，儘管仰望天空，五分鐘內一定有一道亮光畫過，來自不同的方向，發出不同的亮光，又神奇又美妙。

忽然間領悟了旅店的標語：煙囪井村，沙漠與天空相會的地方。