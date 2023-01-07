外子一年多都沒旅遊，悶極了，便決定來喜愛的夏威夷茂宜島走透透。早上出門時，碰到北加州灣區大風雨，朋友送我們到機場 大門外。

我們進入機場，走過第一道安全關之後，外子突然發現他的手機 不見了，嚇一大跳，心臟幾乎停頓了，現在手機比所有東西都重要，出門沒它是走不動的。我趕快給朋友打電話，她只好停車找，不久之後她說找到了，會轉頭送來。幸好我們非常早到機場，時間充裕，可以不必擔心趕不上飛機。得到的教訓之一，出門一定要有更多的充分時間準備意外事件。

飛機在風雨中起飛，氣流氣壓一直動蕩不停，機師不讓離座，一直到兩個半小時後才讓空服員給大家飲料小點。

飛機終於在大風下平安降落茂宜，等行李時，我忽然發現自己忘記把印好的資料帶來，現在完全想不起在哪一家公司租車 子。心慌意亂之下，連租車的訊息都找不到，最後只好作最壞打算，到租車中心的每家車行詢問。

走進第一家公司排隊時，心情已經放鬆，慢慢地，我終於找到好幾個月前的訂單，原來就在隔壁的公司。教訓之二，出門前別忘了檢查大小資訊，之三：臨事時，別慌張急亂，才可以心靜。

待前往度假村時已經是日落西山，往酒店的半途是彎曲狹窄單行道的海邊山路，由於這是唯一主要的通路，所以入夜後仍然交通繁忙，只見迎面而來的車輛燈光連綿不斷，不知道什麼時候開始，跟在後面的車子時不時給我一個高燈信號，我覺得奇怪，跟著前面的車子行走，他幹嘛？ 一直到離開山路在雙行道紅燈處，他響號打手勢開窗子，我便搖下車窗，他說：「你的車燈沒有打開，我一直提醒你，快打開！」嘩，租來的車子，不知道燈不是自動開啟，而一路因為我都緊緊跟著前面的車，完全沒發現自己車子燈沒亮。真糊塗，幸好沒出事。教訓之四．後面車子不斷給信息，必有因素，不該漠視無睹。

到達酒店門口，有職員迎接，查詢姓名後告知，我們不在入住的名單上，又被嚇了一跳，只好進入接待處查詢，才發現三個度假村都是同一公司，因為女兒代勞訂兩個不同的時間地點，我顛倒記錯了日期，幸好我們的房就在隔壁。安頓妥當後，覺得這天出門真的是被驚嚇了好幾次，有驚無險，便安心感謝見周公去。

茂宜島上有一家著名的海鮮餐廳叫做「媽媽魚館」，非常熱門，訂座不易，幸好有好友與大廚師和經理相熟，替我們預訂了午餐時間的位子。

等到我們的桌子準備好時，小姐帶我們到景色最優美近海邊的四人桌子，問四位嗎？我們說，不是，只有兩人。她說好，便收拾拿開多餘的杯盤。

侍者拿來菜單及冰水，我和外子埋頭看菜單，忽然有人從背後抱住我，我驚叫一聲，轉頭一看，哈哈大笑的竟然是我們的寶貝女兒和她的閨密！

女兒的閨密也是我乾女兒之一的霍絲，幾個月前換新職搬到檀香山，女兒趁有空去看她幾天，想不到她們竟與餐廳經理聯合起來，跳島給我們來這一幕驚喜午餐會，真的好開心見到她們，美酒佳餚加上她們的喜悅，深深感動之外，這天真美，活著真好。