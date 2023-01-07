聽說我要去摩洛哥旅遊，去過的朋友警告我，摩洛哥人愛貪小便宜，囑我一路要謹慎提防。朋友舉例，他們搭計程車，跳表只跳了二十元，給司機一百元，司機居然不肯找錢；買東西也一樣，店家一旦收了錢就不肯找，所以到摩洛哥要多換點小鈔，避免付錢時吃虧。

我們是跟團去摩洛哥，旅行社負責接機送機並包三餐，沒有機會搭計程車，自不必擔心上當。到國外旅遊總要買土產與紀念品，經朋友提醒，我們便留了意。出發前，旅行社做了線上說明會，得知美元與摩洛哥幣(提拉姆)的兌換率大約是一比十；並告訴我們在摩洛哥上洗手間，一定要給小費；旅行社並警告我們不要隨便對著小販或當地人拍照，因為被拍照的人可以隨意過來向你索錢。

抵達卡薩布蘭加的穆罕默德五世國際機場 ，在等待行李時，先生趁空到外幣兌換中心去換提拉姆。兌換員好心告知，用信用卡 的匯率 比用現金好，雖要收取百分之二點多的手續費，但總括來說還是便宜。先生見他熱情，不疑有他，便刷了三百美金換得三千提拉姆；排在隔壁窗口的團友也被勸說，用信用卡換了四千提拉姆。團友們皆覺奇怪，為何不要現金反要信用卡？我們擔心有詐，於是用手機上網查帳，發現換算無誤，確實只多收了七美元的手續費，也就放心了。

進城入住旅館後，發現旅館對面就有外幣兌換處，因為美金近日升值，當日匯率一比十一，雖然發覺在機場換錢吃了虧，但出門旅遊大錢都花了，又何必計較小錢，也就沒在意。回美後，團友告知她的銀行另外又多收取了百分之五的手續費，這筆費用當時看不到，直到多日後才顯示出來，我立刻查信用卡的帳，果然又多出十五美金的手續費。我與團友的信用卡皆是國際旅行卡，刷卡是不加收費用的，但銀行解釋，換取現款則需另加手續費，與直接用信用卡消費不同。兩筆手續費加上匯率之差，我們才一下飛機就損失了五十幾元，恍悟機場兌換員笑臉之下的假好心。

摩洛哥人大多很友善，旅館裡的服務員會很熱心的主動幫你提行李，通常給五個提拉姆他們就很高興。在觀光景點看到街頭藝人，給兩個提拉姆，他們便眉開眼笑賣力表演；若想要跟他拍照，給十個提拉姆，他們便熱情擺姿勢與你合照。上洗手間給點小費，看守員會熱心地遞上衛生紙；我們在沙漠上騎駱駝，駱駝小哥一路照顧大家盡心盡力，爬沙丘時更是用心呵護，大家除了給規定的小費外，私下又拚命塞錢。在摩洛哥只要接受任何人的小恩小惠，給點小費答謝，似乎是順理成章的自然事。

但偶爾也會有意外，我們在藍色小城舍夫沙萬時，忽竄出一人熱心指點我們取景拍照，我給他十元提拉姆答謝，他竟獅子大開口要五十元。我於是拿出二十元，他還糾纏不清，忽見他抽了鈔票，拔腿就跑，回頭望去，才知前面來了巡邏警察。

至於買東西，大部分的店家都老實找錢，我們確實碰到幾個攤子收了錢，磨蹭半天找不出錢來，但只要你耐心等待，他們還是挺要面子的，假裝東摸西摸地把錢找給你。

摩洛哥在非洲，經濟較落後，全國在貧窮線下的人民占多數；與歐洲大部分的城市相比，他們的治安尚可，小偷扒手相對較少。

摩洛哥居民辛辛苦苦以勞力服務觀光客賺取小費，頗令人同情，即使機場的兌換員，不也是用施以小惠的方式來賺取差額嗎？思之，不禁莞爾。