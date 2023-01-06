那天合唱團活動結束後，我和先生從朋友家回自己家，先生開車，我坐副駕駛，一路輕鬆愉快。

突然左後方另一輛轎車飛速向我們的車道駛來，而我們的車已在我們車道的右邊，無法再往右邊躲。說時遲那時快，哐噹一聲，那車撞到我們車的左側，然後在左前方靠路邊停下，先生也趕緊原地停車，好在車子傷得不嚴重，左後視鏡被撞歪，左側車門處有不嚴重的擦痕。

此時，肇事的中年女司機，也在前面看自己的車，看來也不嚴重。她站在那裡望向我們，看上去有些緊張。先生向她走去，用手機拍下她的車牌，她承認是她的責任。他倆交換了電話號碼和保險 公司等信息，之後各自上路。

回到家，先生自己把左後視鏡扳正，又用手輕輕擦擦車門擦傷處說：「就原諒她吧，女人開車膽小，容易出事。」我欣賞先生的寬容和豁達，一場有驚無險的車禍 就這樣過去了。

沒想到，事過三天又一場車禍在我們面前發生，這次不是親歷，而是目睹。我們開車從外面回到公寓的地下車庫，正往電梯間走，就聽見離我們不遠處的一輛車啟動聲，好像那輛車是在調整停車位，她原本停得靠前了，往後倒一點就可以與旁邊的車排成一排，於是，她向後倒車，其實倒一點就可以，但可能是把油門當倒車檔踩下去了，她的車突然快速向後方衝去，直撞到電梯間的門上，哐啷一聲讓人驚呆了，更沒想到的是，瞬間車又猛地向前衝去，剎那間直接撞到車庫裡面的牆上，又是一聲巨響。

我們還沒來得及做出反應，車子又啟動往後退，看來還是像要回到正確的位置。看她走下車不需要幫助，也不必讓她尷尬，我們就離開了。待車主走後再去現場，又一次讓我們驚呆，地下室電梯間的門被撞塌了、肇事車的後車廂撞得像一團揉皺的硬紙團，車頭也撞得稀碎。

在驚嘆人的毅力和生命頑強之時，我們想奉勸大家，在疫情 期間要控制情緒，注意安全，不要蠻幹，健康第一。