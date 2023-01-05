學校為提高教學質量，要求同事互相觀摩學習。我去看一位數學系同事教學，同事問學生：「三角形有三邊，梯形有四邊，那麼圓形有多少邊？」學生對這突兀的問題有些懵然，半晌，一個學生舉起手：「兩邊。」同事睜大眼睛問：「怎麼會有兩邊？」「裡邊和外邊。」全班哄然大笑。

下課後，同事仍為剛才班上發生的小插曲覺得尷尬，我安慰他：「其實，在沒有給『邊』下個明確的定義的前提下，學生的誤解是情有可原。你用三角形、梯形來提高學生的洞察力固然很好，不過，直線形和曲線形並不同類，是否適宜相提並論？他能跳出陳規框框、逆向思考，我倒覺得他很有數學潛力，是個可造之材 。」

我在越南 上高中時，一天一位華裔 老師來代課，當他講到法國統治下的越南時，「窮困的越南人被殖民者剝削。」他的話還沒說完，班上一片譁然，因為他把Khon cung（窮困）口誤說成Khon nan（「困難」的漢越字譯音，但越語中又是用來罵人「無賴之徒」的字眼）。班上同學除我外都是越裔，他們群起抗議，代課老師極力辯駁。我見雙方各執一詞僵持不下，站出來做魯仲連：「越語中有很多詞彙是漢越字譯音，而且保持了中文的意義，但也有些譯成越語後添多了不同的意義，這些詞彙用起來容易產生誤解。」同學們認為我是華裔，偏袒為代課老師文過，我頓時成為眾矢之的；等到第二天我帶了「漢越詞典」證實我的說辭後，這場誤解風波才告平息。

我的一位同事收到學生一張生日卡，上面寫著GOAT即Greatest of All Time（史上最偉大的）讚詞，誰知那學生又畫蛇添足，知道他是越裔，逞能把GOAT譯成半生不熟的越文：「老師，您是一頭羊。」同事看後哭笑不得，原來在越語中，羊是「登徒子」的別稱，雖是無心之過，這烏龍誤解確實傷人不淺。

一位男同事寫信向女同事表白示愛，收到的回信竟是一張白紙；原來女同事矜持，用白紙回覆只是婉約表達「對君情意盡在不言中」，並無拒絕之意，奈何同事不解風情，以為是吃了白果，失望之餘，怏怏地和另一個女孩草草結婚了事，女同事也一直獨身至今，誤解鑄成雙方無法挽救的遺憾。

一對貧窮夫妻，妻子埋怨丈夫總和她爭浴室先洗澡，丈夫也不明白為何妻子總在廚房裡自己先把早餐吃了。直到有一天，丈夫才發覺，妻子為省柴火錢，背著他獨自吃隔夜的剩飯，把僅有的柴火給他煮碗熱騰騰的粥；後來丈夫臥病在床，妻子終於知道，沒有丈夫先用過的浴室，地板的寒氣直逼腳板；可憐這對夫妻，妻子因為丈夫的胃不好，設法讓他吃熱的東西，丈夫因為妻子身子羸弱怕冷，先把浴室地板給站暖了。他們一番好意默默為對方付出，可是結果反而引起意料不到的不滿和誤解。

語言或行動所造成的誤解層出不窮，大多是因倉促主觀所導致，假如我們能仔細思量，或許會察覺到對方的緣由或苦衷。把誤解化為諒解，日子是不是會變得更好過些？