為了增加行車安全，美國政府規定，二○○八年後的汽車 輪胎內，必須有胎壓偵測器（TPMS）。在儀表盤上，胎壓的警告燈的圖像是個輪胎橫截面，中間打一個大的驚嘆號。

我的一部二○○七年的汽車，製造商超前部署，也裝有胎壓偵測器，五個輪胎（包括備胎）都有。每次警告燈亮，我檢查胎壓，總是有一個輪胎的氣略微不足，氣打飽了，胎壓警告燈就熄滅。我打氣時，會把備胎打到超過規定，因為備胎的蓋子很難拆下，如此就可以減少備胎打氣的次數，我的偵測器是不管輪胎氣太飽的，所以備胎的氣可以多打，但不超過輪胎可承受的上限。

兒子有一部二○二二年分的新車，暑假出遊時，半路上胎壓警告燈亮起來，他趕快下了高速公路就近找一家加油站 檢查，發現輪胎都夠氣，原因是天氣太熱，輪胎的壓力太高而觸動胎壓警告燈。氣溫與胎壓間簡單的規則是，氣溫每增、減十華氏度，胎壓增、減一磅，顯然他的胎壓偵測器比我的還更靈敏，胎壓過高、過低都不行。

暑假時，我開車去參加一個老朋友的追思會，快到目的地時，突然胎壓燈亮起來。回家後，我仔細檢查胎壓，發現有一個輪胎的胎壓略低於規定，奇怪的是，這次我打完氣後，胎壓警告燈仍然不熄，代表胎壓偵測器本身壞了。我知道這個狀況光靠輪胎打氣是無法解決的，只能把汽車送到代理商處。

代理商說，我的胎壓偵測器的款式無法換電池，只能把整個偵測器換新。換偵測器雖然不難，偵測器也不貴，但是換新後要修改汽車電腦的軟體，登記新偵測器的號碼，有許多複雜的步驟，不簡單。如果胎壓不足，胎壓偵測器會發射無線電信號通知汽車電腦去亮燈，可是路上車子不少，汽車電腦需要確認發信號的是自己車子的輪胎，所以要在電腦裡儲存胎壓偵測器的號碼。最後，代理商的帳單高於我的預期。

胎壓警告燈「修好」後，我就放心地出門遠行，才走到半路，胎壓燈又亮了。回家後，代理商說在更新汽車電腦時他們少做了一件事，因為汽車電腦在加一個新的胎壓偵測器以後會自己做些調整，工人也要做出相對應的調整。修了兩次，總算修好，結果換一個胎壓偵測器的總費用不少。

我還有四個胎壓偵測器需要更新，只能希望它們慢慢地，一個、一個地，壞去。