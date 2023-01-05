水龍頭滴水不止的情形想必家家都有經驗，雖非天塌大事，卻十分惱人和頭痛；若能自己動手止漏，既解決問題又節省費用，應屬完美結局。

我家一樓廁內洗手盆的水龍頭曾持續滴水數月，不僅潺潺滴聲讓人心煩，而且每晚至少能跑漏一盆水，白白浪費水資源。忍無可忍後，我採用簡易處置法，單把水龍頭開關拆開，更換其中橡皮墊圈，但手術 並未奏效，水滴依舊。無奈之下，我只好痛下決心更換整個水龍頭。

我鑽到洗手盆下，用扳手把冷、熱水管的六角螺帽相繼卸下，再把軟水管移開，待要拆水龍頭時卻傻眼，原來固定龍頭的是一種梅花狀螺帽，黑塑料圈上有四個凸起的對角形「牙齒」，活絡扳手無用武之地，一向得心應手的老虎鉗也難以下手。水盆後下方僅方寸之地，不容人施展手腳，我一度嘗試用靈活的雙手去旋轉，但螺帽圈因年長日久已死死纏在管子上，縱你使盡吃奶之力它也紋絲不動。

情急之下，我只好上網討救兵。我首先看到的是大受推薦的盆底扳手（basin wrench），它的手柄上有可操縱頂部抓手的連接桿，把它從盆底伸上去，抓手會像蟒蛇一樣緊咬住梅花螺帽，然後你可用手柄把螺帽旋轉下來。可尋常人家怎會收藏這等神器？如果臨時抱佛腳去買，既費時又費錢，何況已拆下的水管處仍在滴水，我正用水盆接水，哪裡跑得開？時不我待啊！

我不死心，繼續輸入「如無盆底扳手該怎樣轉動梅花狀螺帽」的傻呼呼問題。總算天無絕人之路，我看到一條「自製工具」妙方，急不可耐地打開觀看。它介紹的並非高科技，只是在一段聚氯乙烯塑料管一端，用鋸子鋸出四個口子，讓它們可一一對應地嵌入梅花狀螺帽的牙齒；再在另一端打個洞，插入螺絲刀當旋柄，便可輕而易舉地把梅花螺帽卸下來。正好我存有一段廢棄的硬塑料管，趕緊找出來，依樣畫葫蘆地在老虎鉗上鋸出對角口子，如願以償地卡住梅花螺帽，終把舊水龍頭解脫出來，大功告成。

初次告捷後我信心大增，決定乘勝追擊，對廚房水龍頭的滴水問題也重施故技，結果我發現，廚房水龍頭的梅花螺帽尺寸比廁所水龍頭的要大得多，先前自製的小套管頓失威力，使不上勁。好在網路上另有高招舉薦，教我把螺絲刀頂住梅花螺帽的一個牙齒，然後用榔頭穩穩地敲打，居然也把緊固的螺帽慢慢鬆動，使廚房水龍頭的更新得以完成。

經此自修水龍頭止滴漏的工程，我對當前網路無所不包的實用信息充滿無比的感激之情和敬佩，幾乎人間任何疑難雜症，它都有相應的「靈丹妙藥」供你借鑑使用，而且慷慨公布於眾，不索「買路費」。所以當遇到意想不到難題時，切不可輕言放棄，應動腦筋積極思索，包括充分利用現代網路信息，盡自己一切努力。現實情況是我們往往能找到想要的答案，包括那些幾乎手把手教你動手製作的詳細錄像，真是善莫大焉。

再者，儘管人們一般不贊成在家裡堆積廢物，為圖住房整潔寬敞，但我認為，適當保留舊物以備不時之需仍屬可行，其結果就像我能立馬找到一段舊塑料管而派上大用場一樣。

借用我老媽當年常告誡我的老話，那就是「用得著時為寶」。