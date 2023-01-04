我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

帶走一片雲彩

凌詠
帶走一片雲彩。(圖片提供：凌詠)
帶走一片雲彩。(圖片提供：凌詠)

晨曦與黃昏是一天中最美的時刻，乃是我定居濱海之城聖塔芭芭拉後，日夜觀望朵朵雲彩及華燈初上的市景之深刻體悟。

拜日光節約時間之賜，冬天未至，鐘表已往後撥了一個鐘點，人們因此享有較長的白晝。天未破曉即開始活動的我，走在長廊、穿梭於房間時，無意窺得窗外海天相連處，一道曙光由東而西漸漸在天際泛紅，迷人的微曦將我引至窗前佇立，欣賞變化萬千的雲彩。

正沉浸於夜晝交接的絕美，忽見東方既白，難捨即將消逝的美好，警惕頓生；我豈能辜負良晨美景，錯過稍縱即逝的雲影？遂將沙發上的毛毯移至窗台，充當褥墊，以便日後靜坐其上恭迎微曦，不放過須臾片刻，企求飽覽從曙光初露至旭日東升之全景。

晨走多年，出門後慣於向西往知名的聖塔芭芭拉步道所前進。某日突有神來之「念」，何不在天未明時出門東行，面迎晨曦伴著彩霞一路下山？懷著雀躍的心情，立即出門。

杏紅微光迎面而來，循著迂迴曲折、少有煙麈幽靜的馬路朝東蜿蜒而下。

受到路邊房舍及樹木的遮擋，曙光忽現忽隱，左右交替出現；煦陽若明若滅，溫柔暖身；三隻鳥兒在我頭頂上頡頏飛行，伴我護我，我左顧右盼，全然忘我，只為抓住每一剎那變化無窮的雲彩。

專注中，近日三度觀賞電影「羅馬假期」中之影像，忽然浮現腦海，牢牢地扣住心弦。雙眸躍然一變，成了我鍾情的奧黛莉赫本的那對會說話的大眼睛，煥發著縷縷深情，只是傳情對象是景非人罷了。這位當時二十四歲初試啼聲的天才演員，因此片榮獲奧斯卡最佳女主角獎，從未有過明星夢的我，彼時居然把自己化身為國際大明星，不禁莞爾。

即將邁入社區名街道APS前，我選了路邊一塊平面大石坐下，自由自在地環顧四周，欣見一隻鳥兒停在眼前樹梢上；兩相對望，渾然忘我。後將目光向前推進，越過車來人往的APS、飛過巿中心、翻過岸邊矗立成排的高聳棕櫚，直達太平洋中的海峽群島（Channel Islands ）。

其中最大的聖克魯斯島（Santa Cruz Island）如睡美人似地橫躺在大洋中，其曲線之美讓我目不轉睛地欣賞她的睡姿。此島將海天分隔上下兩塊色區，異色相間的色帶構成了一副柔和的水彩畫，我倏忽意識到，在此綠茵草地上設置大石，供居民歇腳遠眺，其敦厚美意實達「前人置石，後人賞景」之效，起身前行時，乍見一輪明月懸在天空，我見證了「東有日，西有月」同時出現的奇景。

夕陽餘暉是家人早已熟悉的傍晚美景。位於西南角的廚房，熾熱如焰火般的橘黃晚霞，習慣性地從兩側門窗射入。正在準備晚餐的先生或我，總會呼喊對方前來觀賞，我即時移至客廳大窗前瞭望，欣賞萬家燈火漸漸通明的景致，每當滿天彩霞籠罩下的戶戶人家紛紛啟燈時，遙望四周以暈黃燈飾妝點的碼頭，伴著點點船隻，使得這座有金、銀、紅、綠燈光閃爍其間的城市更加出眾。那份愈看愈柔美的寧靜，深深觸動我的靈魂。

人生如白駒過隙，已漸進黃昏的我，慶幸自己每回凝望天空，不但帶走了一片雲彩，亦留住心中的祥和與美麗。

步道 奧斯卡 電影

上一則

本事空間製作所翻轉詹記顛覆刻板 為建築嵌入時代感

下一則

回憶

延伸閱讀

全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州

全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州
加州才過完溫暖聖誕 將迎來「雨雪新年」

加州才過完溫暖聖誕 將迎來「雨雪新年」
大幅加薪 加大罷工落幕

大幅加薪 加大罷工落幕
歐風丹麥村 聖誕氣氛好迷人

歐風丹麥村 聖誕氣氛好迷人

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02

有個好媳婦

2023-01-02 02:00

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成