家住賓頓市的時候，開車十幾二十分鐘就直達安大略湖邊。這座北美五大湖小老弟的北岸每一座大小公園幾乎被我們玩遍，卻大多只在湖邊看看，很少有機會湖裡兜一兜；最遠的水上經驗，竟然只在多倫多小碼頭搭平底船到湖上近岸小島的小機場 ，上船下船一共不到十分鐘，通行的水域或許只三百公尺，根本不是遊湖。

么女知道老爸老媽心中的期望，悄悄安排了一趟星光湖上之旅。

問她行程，說不出一個肯定，因為遊湖資料上沒有，倒有登船下船的時間，一共約兩小時半，心中揣測著這樣一段時間，說不定已可環個半座大湖了。

原以為只是小船上夜遊，穿著一身輕便的休閒服，上了船才後悔，放眼看去紳士淑女，個個正式穿著有如參加盛宴，這樣打著領帶穿著西裝來遊湖，一點兒輕鬆感也無，還算什麼休閒？

再一細看，船上客人絕大多數都是銀髮蒼蒼的老大哥老大姐，連我都算年輕，么女更成了異類，難不成我們參加的是老人團了？許久之後才知道，老外年輕人有年輕人的玩法，而且年輕人不喜歡花太多錢，花錢的都是有錢又有閒的退休 族。

既來之則樂之，欣然就座吧！沒有指定座位，隨你高興坐哪都可以。船上燈光不亮，桌上點著燭，情調十足。船上長桌有吃的喝的，雖是輕食，牛排、沙拉、水果、咖啡 、飲品皆有，算得上豐富，但是客人似乎志不在吃與喝，雙雙對對，或是三五一組，靜靜坐下，開心聊天，音樂輕柔，有些老人家在艙中較寬敞處跳起舞來。

我們仍心繫在遊湖這個主題上，選了窗邊座位，自湖上觀看多倫多市的風景，陶醉萬分。

船行遲緩，我們心也不急，聊些移民故事、台灣故事，根本聊不完，何況看老人家雙雙對對踩著輕盈的舞步翩翩入舞也是享受。偶爾窗中看湖，離岸漸遠，岸上燈影變小了。

如此吃吃喝喝、聊聊看看，不知過了多少時刻，理論上至少也該環湖半圈了吧？安大略湖我們環過，走的是陸路，非常遙遠，甚至還經過野鹿成群而看來杳無人煙的長長一段，如今湖上船遊三小時，當然不敢巴望能跑一圈了。

可是忽然驚覺湖岸景觀，霓虹燈光、隱約可見縮得極小的大廈高樓這些辨識地標，好像一直停留在老位置，這不對啊，船走得再慢，地標也會變換位置，不可能維持不動如山的杵著啊！

我們總算明白了，原來所謂遊湖，並不是搭船夜遊大湖，而只是登船享受湖上星光波影，船只是移到距岸稍遠之處，因為引擎未關，一直隆隆作響，造成我們錯覺而誤以為跑了老遠了。三個人啞然而笑。