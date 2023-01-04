舅子在美國航空公司找到了一份地勤工作，地勤的工作之一是舉著霓虹燈棒，幫落地後的飛機引航入位。從小就熱愛飛機的他，如今能指揮飛機令他興奮不已；當然，做為航空公司員工最大的興奮點，是自己和家人可以乘坐極廉價的飛機周遊世界，還享有一些折扣票，可送給親朋好友，不過這些優惠都是候補機票，得等所有旅客登機後，如有空座位，你才可以上。

小舅子一直想讓我們用他的優惠票，來體驗一下他這份工作的偉大。機會終於來了，我們和小舅子兩對夫妻去喬治亞州 旅遊，準備來享受一下他的優惠機票。

我們訂的飛機是半夜十二點起飛，那天晚上我們早早到達了機場 ，喜滋滋地走在機場大廳裡，覺得我們是享受優惠票的人，那身分地位和幸福感，真不是那些花錢買票的人能比的。到了候機口，發現滿滿的人頭，候機長椅已座無虛席，好多人都坐在地上；抬頭一看，電腦屏幕上的候補旅客表已多達二十幾位。見狀，剛才還得意洋洋的我們四人，就像茄子被冰霜打了一下，開始蔫了下來。

登機開始，有票的旅客們魚貫而入，把我們甩在了渺茫希望的等待中。登機結束，全機滿員，沒有給我們這些貴賓留下一席之地。

登機過後，已過了午夜。沒有等上機票的這些人，包括我們四個，頓時成了機場的遊民 ，各自在機場的椅子上圈地為界，準備混過這下半夜，第二天一早再試運氣。

巧的是那天正好是小舅子的生日，淪落成遊民的我們乾脆自娛自樂起來，太太把兩個大的行李箱擺平一對，併為一個小桌，桌上放上了我們出外帶的全部小吃。有花生、魚乾、瓜子、豆干、青蘿蔔、怪味豆和月餅等，洋洋灑灑地擺滿了生日小桌；太太還從所帶的記事本上撕下一頁、在上面寫下了 「Happy Birthday Kevin」，橫擺在這琳瑯滿目的「生日大餐」上。

生日盛典準備完畢，小舅子坐在了小桌的正座，我們一起唱起了生日快樂歌。為了不影響周圍旅客的休息，我們壓低了嗓音唱著生日歌。但這歌聲和忍不住的笑聲還是驚動了旁邊的人，他們伸頭探腦，看看這邊發生了什麼事？當他們看到我們四個在傻樂時，也不禁跟著笑了起來，那場景用「快樂的loser之夜」來形容，再恰當不過。

沒想到一個沮喪的結果，卻成全了一個別具一格的生日慶典，所以有時候真也要為失敗感恩，如果沒今天的這個失敗，哪能得來這麼一個難忘的生日派對？