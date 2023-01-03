瑪麗是虔誠的教友，她性格爽朗，常常聽到她如銀鈴般的笑聲。她的先生是個木器手藝人，她常常開玩笑說：「我先生告訴我，上螺絲時扳手要順時針轉，我卻問他到底是向左或是向右。」

忽然間，瑪麗的笑聲消失了，當我問她時，她告訴我，她的另一半偉恩有呼吸道的毛病，也不能陪她上教堂了。偉恩熱中運動，參加馬拉松長跑、衝浪、游泳；可是當他發現自己呼吸不暢、手指也僵化時，這突然而來的變化如晴天霹靂般，給他們夫婦帶來極大的衝擊。

有一天，隔街的教友瑞丁老太太跟我說，瑪麗的先生偉恩過世了，他正值壯年；問及他患的是何種疾病？她說是路‧蓋瑞格症（Lou Gehrig Disease）我翻了數本英漢字典又上網搜尋多次也沒有找到這個字。後來才知道路‧蓋瑞格是美國洋基 棒球隊的一壘手，在三十六歲時得了肌萎縮側索硬化症（ALS） 這是罕見的慢性致死疾病；為了紀念路以他的名字稱呼這種病。目前醫療機構正在籌款對這種因影響神經元造成肌肉 無力，最後無法咀嚼、吞嚥、說話和呼吸的病因作研究，希望能找到治療的方法和藥物。

瑞丁說，瑪麗為了偉恩的病飽受煎熬，先是遍尋名醫都無法治療；當醫生告訴他這種疾病的名稱時，無異於宣布死亡，但是瑪麗不灰心，盡心設法來給他妥善的照顧。在新冠疫情 來襲時，護理人員難找，她仍克服種種困難照料先生。

偉恩是個幽默的人，參加演講俱樂部(Toastmaster Club)，以詼諧的演講令人發自內心的歡樂贏得多次比賽；在病中他絲毫沒有因病而頹廢喪志，仍將歡樂帶給照顧他的人。

偉恩的病延續了四年，他的財力難以維持醫療費用。兩人並沒有孩子，瑪麗知道最終的結果，但她絲毫不肯放棄。老太太形容偉恩的離世，對瑪麗未嘗不是一種解脫，偉恩真正要感謝他的另一半對他不離不棄、在病榻前伺候他；即使醫生給她傷心欲絕的判斷，她仍緊緊地握著他的手，陪伴他走向人生的終站。