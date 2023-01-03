十一月初的長周末，我們到位於加州 的死亡谷國家公園自駕遊，那是美國本土最大的國家公園。

首先開車到五千多尺高的Dante's View觀景點，一覽壯闊深長的峽谷。谷底是北美最低的地方，惡水盆地那雪白的鹽灘格外耀眼，綿延幾十英里的谷地綴滿了各種顏色的灘塗，大自然的雄渾蒼涼、原始和野性都在眼前展露無遺，兩邊的崇山峻嶺蒼勁厚重，萬尺高的望遠鏡山峰（Telescope Peak）覆蓋著皚皚白雪。藍天白雲下，死亡谷的神奇美麗一覽無遺，不枉開十三英里的山路來此一遊。

死亡谷的惡水盆地是北美海拔最低的地方，這是一個近兩百平方英里的鹽灘盆地，冰河時期曾經是大型內陸湖，湖水經過上萬年蒸發後留下鹽沉積物，白色的鹽晶體覆蓋著谷地。傳說早期探勘員的騾子不肯喝湖裡的水，就叫它惡水，實際上水不惡，只是太鹹，鹽的濃度比海水還高。從停車場往盆地深處走一英里多，便是那巨大的鹽灘，鹽灘像是覆蓋著積雪，四面白茫茫一片。冷風吹著臉頰，我們盡情地走，盡情地轉，盡情地跳，彷彿冰天雪地裡的雪花隨風飄、隨風舞、隨風飛翔。

在離惡水盆地不遠的地方有一條單向風景公路，沿途風光迷人，盡是五彩的山體。中間有一片山集中了繽紛的色彩，像藝術家手中的調色盤，也是攝影 愛好者愛得不得了的地方，常有人守著太陽下山的時候拍美片。這條風景公路也叫藝術家公路，沿途山體的色彩變幻無窮，山路峰迴路轉；我們上午走一次，傍晚再走一次，因為日光照射的時間不同，兩次走過去感覺到的美也不一樣。

死亡谷公園裡有一大片沙丘，在遊客中心以北三十多英里的地方。我們住在沙丘旁邊不遠的旅館 裡，清早就趕去沙丘，早去的人少，夜風抹去了前一天遊客留下的腳印，清爽乾淨。我們在沙丘盡情玩耍了三個多小時，爬上了最高的沙丘頂，走過了沙丘的山脊，沒有滑沙板也一樣滑沙，抓一把沙從指縫中流出來，細膩柔軟光滑，盡興了就乾脆把鞋脫了，赤腳走在沙丘上，細細的、軟軟的、涼涼的。等到我們玩夠了往回走的時候，遊人多起來，沙丘上到處是腳印，少了剛來時候的原始美。

死亡谷國家公園有著最深暗的夜空。入夜，停車場伸手不見五指，坐在旅館屋外的木頭搖椅上，仰望星空。暗夜的天穹，雖然滿天繁星，可是並不耀眼，清冷的天空外，遙遠的星星在星雲裡幽幽閃爍，不時有流星畫過。在這個沙漠與天空相遇的地方，我們的雙眼與遙遠的星空相望，伴著無邊黑暗的一片寂靜，偶爾遠處會傳來幾聲郊狼的叫聲，使黑夜更顯靜謐，我們的心中也充滿寧靜。

死亡谷是世界上最熱和最乾燥的地方，有紀錄最熱的溫度是一百三十四華氏度，就是五十七攝氏度。雖然我們避過了炎熱的夏天，但是死亡谷卻讓我們見識它那野性的不羈。

離開的那天早上，狂風呼嘯，風沙瀰漫，空中是黑壓壓的沙塵，把遠處的山巒遮擋得不見山影，風吹的沙滑過公路一波又一波，直到離開死亡谷才開始又見到藍天白雲。

空曠廣袤的死亡谷，那沙漠與天空相遇的地方，到處充滿了極限之地所獨有的原始況味和蒼涼之美。