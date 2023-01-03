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一個新電工的誕生

志堅

天氣冷了，天黑時間較早，有一天下午挨近黃昏，我在書房寫稿時覺得有點寒意，準備用小型發熱風扇取暖，不意剛插上發熱扇不久，書房、浴室和廚房突然斷電，整層樓有一半沒有電力供應，原因不明，立即檢視總電源的斷路器，看是否因超負荷而斷電。

經過一番檢查後，找不到原因，天色漸趨昏暗，所剩時間有限，問題必須短時間內解決，否則烹煮晚餐和沐浴均成問題，內心著急。我立即上網找就近的電器修理服務，也試圖跟鄰居聯絡，看是否出現同樣問題和尋求必要的幫助。

但事情發展並不理想，在網上接觸過好幾家電器維修公司，不是沒有人接聽電話，就是預約人多，最快要第二天才可安排，並且有八十九元最低收費，詳細收費要待技師到場評估後再決定；而鄰居的反應也出奇冷淡，不是已搬遷，就是沒有回音。過去三年可能因疫情少有聯絡，已經建立交情的鄰居太少，將來在聯繫隔鄰要多下工夫，否則在應急時就少了援手。

我和內子做了最壞的打算，在無計可施之際，嘗試聯絡居住在附近的甥女，看看有沒有奇蹟出現，想不到她即時回覆，說她家正進行加建工程，有一位年輕華裔電器技師正在工作，她可幫忙詢問看他是否願意在完工後過來幫忙，結果他欣然答應，我們喜出望外。

我家離甥女家很近，駕車只需五分鐘即可到達。果然在五時半左右，電話鈴聲響起，他已抵達門外，我立即下樓迎接。來者很年輕，說我們的方言，一身技工打扮，提著工作箱。只見他熟練地開關電力斷路器兩次，一下子，全屋電力即時恢復，一切正常。

天呀！我曾經檢視過這斷路器，只是沒有像他那樣先關後開、就差一點工夫，原來會不會電器分別就在這裡，看他花了不到半分鐘即解決了我們煩惱的問題。我問他收費若干？他非常誠實地說，只是小小動作，不用收費；我們覺得他雖然只花不到半分鐘，又在不遠的隔壁過來，但他給我們脫了困，我們怎能讓他白做？內子即時拿出四十元酬金給他以示謝意，當下他盛情難卻，安然接受，於是打開了話題。

原來他來自廣東，電工學成後隨前輩飄洋過海，來到美國謀求新生，目前在西人主持的工程判頭做散工。當我告訴他，美國社區對電工需求殷切和自我創業的竅門，只要誠懇待客，靠口碑招徠，將可成事。我並答應給他介紹生意，說我們居住的集成樓宇已有四十多樓齡，類似的電器問題很多，他將會有做不完的工作，他聽後非常興奮和期待。

這位我們偶遇的年輕工匠給我印象甚佳，以他熟練的技巧、誠實不貪的工作態度，將來憑藉用戶的口碑，不難在我們社區創立自己的生意，前景光明；我們更感高興的是，從此我們社區裡很可能會多了一個誠實可靠的新電工，真是有福氣。

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