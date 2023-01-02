摩洛哥位於非洲北部，在我想像的非洲國度裡，居民應該是土著民族，皮膚黝黑、赤裸著上半身、手上拿著一根長矛。這回第一次踏上非洲的土地，卻到了一個不像非洲的國家，某些城市比歐洲還要浪漫。

摩洛哥長長的西海岸是波濤洶湧的大西洋，東北邊則是羅曼蒂克的地中海，北邊與歐洲隔著直布羅陀海峽，天氣好的時候還可以看到西班牙；東南邊是讓三毛舉足不歸的撒哈拉大沙漠。

行程中去了一處名時尚 設計大師YSL的馬約爾花園，小橋流水、藤蔓長廊、竹林小徑，噴泉水池、花繁葉茂；園內的建築設計用了大量神祕的藍色為主題，這種獨特的藍色顏料是從撒哈拉沙漠植物中提煉出來的，在世界任何地方都難以買到，也就是所謂的「Majorelle Blue」。

園內美女如雲，穿著色彩鮮艷最時尚的服裝，擺著不同的姿勢供攝影 師拍照。我原先以為這些都是特約模特兒，身材高挑，有的皮膚白皙，有的則是散發出健康美的古銅色，沒有想到竟是摩洛哥當地的美女。

摩洛哥是一個色彩繽紛的國度，卡薩布蘭卡的意思就是「白色的房子」，成千上萬大片大片的白屋鋪陳在山坡上，好像天上的白雲下凡覆蓋了青山。在旅行摩洛哥的前幾天，還特別將一九四三年的經典電影 「北非諜影」（Casablanca）看了幾遍，後來才知道這是一部在好萊塢拍的電影，但是看得出來裡面所有的建築及擺設均是白色，而且還真的有一個電影中的Rick's Cafe ，只是餐廳的內外和電影裡面完全不一樣。

再說馬拉喀什，意為「紅顏色的」也稱為「上帝的故鄉」，盛產紅岩，城牆是用朱紅色岩石砌成，配上一棵棵高大的椰子樹，到處都是美麗的圖畫，可以感受它的艷麗及熱情澎湃。

到了舍夫沙萬的藍色小鎮，據說此地是一位華人攝影師發現的，照片發布在網路後小鎮一夕成名，在此拍照任何人都成為電影明星，從此成為網紅拍照打卡的聖地。

最讓人嚮往的就是遼闊又神秘的金色撒哈拉大沙漠，為了掀開這片神祕的面紗，我們翻山越嶺，也不知道在戈壁上迷路了多少次，總算找到了一生期盼的地方。那裡有多少三毛的足跡，她寫的每一本書，和她的每一句話魂牽夢縈、深深地刻在我們心裡。「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉」，三毛呀，可知道你迷煞了多少癡迷學子，又有多少人為你的名言經典語錄而瘋狂嗎？

在這個集萬種風情於一身的國度裡，是不是真的是上帝打翻了調色盤？來這一遭，除了驚訝就是驚艷，衣服顏色的選擇已經逐漸灰暗的我，也不禁挑幾件鮮艷的衣服來穿穿。人生美麗，世界色彩繽紛，為何要執著和拘泥於固定的顏色呢？