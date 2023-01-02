二十年前大兒子告訴我們他要結婚了，兒子那時已近三十，這是件人生大事，我們做父母的真為他高興。

我私下告訴妻，她要做婆婆了，中外古今，在全世界各地都有「婆媳糾紛」，層出不窮發生，我是絕對不希望發生在我們的家，所以我私下嚴肅地告訴妻，千萬不能在我們家產生婆媳糾紛。

因為早先我花了很長久的心思來研究如何避免，所以我有我的結論。我認為婆媳糾紛的根源是在「權利爭鬥」，媳婦是完整的個體，不由外人來控制。

做母親或婆婆的，若還要在兒子婚後掌控兒子及媳婦，而做妻子的也要掌控丈夫，那當然是產生權利衝突及爭鬥，其結果會將婚姻閙到悲劇下場。

所以我要求妻不去干預他們婚後家庭中的任何事務，這是第一步，進一步是：我們要真心地愛媳婦，不必太關心兒子，理由是兒子是我們的親骨肉，這骨肉關係是永恆的，我們不會失去兒子；有了媳婦去關懷她自己的丈夫，我們就沒必要再去做任何事。

我們對媳婦的態度是愛她，關心她，要她知道她可以跟我們傾訴心中任何事物，但我們要百分之百的被動，她不講，我們絕不過問，絕不去教訓她、指導她；若她主動來打開內心與我們談心底話，我們要很誠懇地聽，百般地愛護她，只有她主動索取我們的建議，我們才提供我們的看法跟建議。

我們一定要做到家中沒有婆媳糾紛，大不了家中只有「夫妻問題」，那是後代的事，如此一來，家中就少去了百分之五十的頭痛。結果我們的媳婦真的把我們當成親信，有時兒子無理跟她爭吵時，她還會到我們這裡求助，這種關係相當難得，而我們真的做到了。

很快地，媳婦生了我們的第一個孫子，她請我們幫忙照顧，那時我們都才退休 不久，義不容辭去照顧孫子。我們要先坐火車，再轉捷運 去，照顧孫子的那天，我們要早上五點就起床，晚上回到家都八點多了。朋友教友聽到我們的賣力，大為讚賞。而現在我們衰老了，媳婦會真心在急事上照顧我們，帶我去看醫生，還送我去急診。

其實我們真心待任何人好，受益者都是自已。我深深地體會到這個好關係是由愛心產生的。