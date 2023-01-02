雖是冬季，但這天天氣還不錯，早餐後，先生出去辦點事，我到後院轉一下，突然瞥見牆腳邊地下室窗戶採光的半圓形凹槽裡，有一隻小動物蜷曲在那裡。驚訝之餘，不敢太靠近，閃躲著走過，牠眼睛骨碌碌看著我，我趁機拍下照片，然後輕步離開。

走到前院，看到對面鄰居正在車道上清理汽車 ，我讓他看照片，他說是浣熊，是麻煩製造者。他說他有個捕松鼠的鐵籠子可以借給我，他已經用這抓捕過好幾隻松鼠了。他帶我到他的後院操作給我看，長方形的鐵籠子看來可容一隻小浣熊，兩端有閘門，中間有暗扣，小動物跑進去，咬食誘餌，暗扣一鬆，兩端閘門就關上。我謝了他的好主意，但告訴他必須等先生回來再說。

女兒家多年前曾有一隻負鼠掉進地下室逃生窗外約四、五尺深的凹槽裡，後來通知動物控制中心的人來把牠救出去；女兒說我們家的採光凹槽不到兩尺深，可拿一片木板斜架放著讓浣熊爬上來。

先生是愛動物之人，看到可愛的浣熊，想著要拿東西給牠吃，不急著趕牠走；但女兒說，若讓牠住下來會後患無窮，她說她朋友家的天花板裡有浣熊來做窩，咬壞了木板及其他東西，又常因找食物而在夜間翻倒垃圾桶，讓人居住不安寧。還聽說有戶人家後院養了三隻鴨子，有一晚浣熊跑進鴨舍把鴨子全咬死並吃食，十分可惡。

浣熊還會採食及損害蔬菜 瓜果，令人不勝其煩。女兒也警告我們，有些浣熊帶有狂犬病毒，要非常小心，別被咬到。接著她告訴我浣熊嗅覺靈敏，不喜嗆辣之味，在其出沒處噴上辣椒水或撒上洋蔥片，可防止浣熊入侵。聽了這些，心中明白不容我們留客。

先生找來長木板斜放在凹槽裡，想助浣熊脫困，沒想到牠轉頭即從另一邊輕鬆爬出凹槽，不費吹灰之力，我們傻住了，原來牠並非受困於此。浣熊並未立即逃離，而是趴在牆邊擺出前撲之勢，雙掌撐開抓地，兩眼銳利緊盯，我們不敢亂動，怕牠衝過來。雙方堅持一陣子後，浣熊看我們無動作就不理我們了，緩緩地又爬回凹槽裡去。我們徹底矇了，牠真的要據此為家？

折騰一下午，先生說白天是浣熊睡覺的時間，或許晚間牠出來活動之後就會跑走也不一定，明天再說吧！

第二天早上我去查看，我的天！發亮的灰黑毛髮捲成一圈，像一隻貓兒，牠睡得正香甜呢！再發訊息給女兒，女兒說，如果浣熊一直不離開，最好請動物控制中心人員來處理。

我們不斷去看牠，走過來走過去，牠有時會睜眼看著我們走動，接著又闔眼繼續睡，直到傍晚牠才終於睡醒。先生說我們再試試看，若趕牠不走，再找動物控制中心。於是先生再把長木板拿來，我也找好了大塑膠蓋子，準備當牠一爬出凹槽，我即刻把蓋子蓋上，這樣牠就不能再回到凹槽裡去了。

誰知道，這回先生用木板去趕牠，牠就往另一角落躲，先生換個方向趕牠，牠又躲回原來的角落，好幾回合拉鋸，先生甚至用木板拱牠的身體，他也不為所動，就是賴著不走。最後，先生用一塊板子把凹槽封住大半，牠沒地方躲了，先生再用長板子扳牠，牠才不情不願地爬上來。

牠沿牆而行還頻頻回望凹槽，我趕緊把準備好的大蓋子蓋上，眼看回不去了，牠走向牆邊一棵松樹，抱著樹幹仍在觀望，像個無助的孩子一般，讓我十分不捨。我走近牠，牠敏捷地爬上樹，爬到高處，抱著樹幹，在松葉掩護下定睛看著我們。天黑了，我們進屋去，牠還在那兒。

次晨再探看，已不見牠的蹤影，心中升起幾分想念。