前陣子加拿大 的楓葉紅了，紅得醉人，在安大略省有一個歷史最悠久和最著名的阿崗群省立公園，我的兩個孫子在那裡著實令我跌破眼鏡。

五歲的可可和兩歲的樂樂，平時吵著要媽媽抱、奶奶抱，現在居然在林中小路斷斷續續地走了一個半小時。那小路沿著波光粼粼的碧克湖兜了一圈，有兩公里長，坑坑窪窪的一條羊腸小徑，正如魯迅先生說的那樣：其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。我這個爺爺不服老，身子骨還算硬朗，氣喘吁吁地走得夠嗆，小不點怎麼走啊？

但小不點居然走得起勁，小眼睛骨碌碌地東張西望，彷彿對周圍的一切充滿興趣。

原來他們看到了從未見過的橫無際涯的原始森林，除了高聳入雲的大樹、盤根錯節的灌木叢，就是茂密而隨風搖曳的雜草，更有潺潺湲湲的小溪穿越其間，流向不知所終的遠方。小不點哪裡見到過如此莽莽蒼蒼的大自然風景？

難怪他們的小手一會兒指指這個，一會兒點點那個，嘴裡還問個不停，「這是什麼，那是什麼，為什麼？」對他們提出的有些問題，我們大人還真的回答不出來。

童心十分可貴，好奇心充滿了探索性。兩個孩子一前一後走在藍天白雲下寂靜的山林，唯有風聲和鳥聲的天籟，樹上和湖中的光影伴隨他們。他們一邊走一邊看一邊聽一邊想，可能在悄悄地探索大自然的奧祕，不然他們的小腦袋為什麼前後擺動左右搖晃，在動什麼腦筋？平時他們在一起吵吵鬧鬧，現在卻安安靜靜，因為旁邊布滿岩石和草叢的沼澤，崎嶇不平的泥濘濕地，需要他們小心翼翼，看一看、想一想怎麼走；但他們還是嘰嘰喳喳、嘻嘻哈哈、蹦蹦跳跳，探索世界的心靈在活潑好動的天性中，時不時地流露出來。

大自然對孩子的憐愛和饋贈無處不在。草木紛披、蜿蜒起伏的石徑上，雖然沒有令孩子驚奇的小動物出現，但那鬆鬆軟軟的路面，還是吸引了他們的目光。因為厚厚的樹葉覆蓋在上面，紅葉、綠葉、黑葉、白葉、紫葉混合一起，特別是紅葉鮮艷奪目，把石徑妝點得多姿多彩，分外美麗。這樣的路面，大人都感到養眼和舒心，孩子怎能不在上面踩了又踩、跳了又跳，把腳下的五彩路當成蹦蹦床呢？

走了好久，他們累了，可可要爸爸背，樂樂要媽媽抱；可是背了一會抱了一會，他們又掙扎著下來跌跌撞撞地走上木板棧橋。這時看到金髮碧眼的哥哥、姐姐從對面走來，可可主動向他們搖搖手打招呼，樂樂大模大樣又奶聲奶氣地對他們說拜拜。金髮哥哥、姐姐看到臉上身上沾了泥巴的孩子，人很小但心眼不小，停下腳步情不自禁地笑了，也許覺得這些天真爛漫的中國孩子太可愛了。

我呢，則在後面觀察著尋思著林中童心的表現和意義，深深感到人是從大自然走過來的，人不能離開大自然，孩子尤其需要親近大自然。

我們在帶領他們欣賞美景野趣的時候，是不是應該不失時機地考慮一件事：怎樣通過就地取材的自然生態，萌發有利於智慧和情感發育發展的童心？