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懷念的台灣小吃

彭素綺

疫情鬆綁之後，友人們陸續回台灣旅遊探親，我央求他們，我是心嚮往之，請他們分享照片；他們便實況轉傳送來美景美食的相片，我是一個吃貨，照片也可以滿足我的思鄉之情。

我尤其喜歡夜市小吃，新竹城隍廟是我幼時幸福的記憶。二姊設定飲食流程：先吃肉類海鮮美食，最後才能吃甜點。商家都在入口處設置甜點舖位，也是明白顧客先吃蛋白質的習慣。

在台南成功大學唸書的四年，吃遍了在地的夜市小吃美食，甚至吃過兔子肉，味道像是雞肉。

我最愛的是蚵仔(牡蠣)的食品，都是鮮美好吃，至今難忘。

居住在北加州矽谷地區，迄今已經超過三十年，期間歷經中餐館的歷史，最近十年以來，台灣小吃餐廳逐漸開放，喜歡小吃的朋友們都互相分享介紹飲食經驗。

我和母親當年都是鍾情於白切鵝肉，必點之一。鵝肉的清甜滋味，不是任何家禽肉類可比的，配上細細的薑絲和沾醬，咬一口，彷彿置身天堂。

我的一個多年知交也是吃貨，我們兩個人常常一起上館子，她是香港移民的上海人，也喜歡台灣小吃。每次我倆吃美食，她必定說：「我們現在在天堂了！」可不是嗎？開心地吃心愛的食物，真是幸福。

我時常記起喜歡美食的父親告訴我們的：「術業有專攻，我們要尊重廚師的好手藝做出的美食。」

美食 加州 疫情

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