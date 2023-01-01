相信你在餐館裡也見過這樣的場面，一桌子人請服務員替他們用手機 拍合照，照完一個手機，客人們紛紛拿出各自的手機請服務員又一次次的照相，見過這場景的人，那就會發出會心的一笑了。

不久前，我們一群老同學們在中餐館裡慶生，服務員和顏悅色地說：「你們都有最新的iPhone ，只要用AirDrop，這些照片都會進到你們的手機裡。」但是我們都不會用AirDrop功能，服務員只好勉為其難用每個人的手機一一拍照。這已經不是第一次發生，當時感覺實在有愧我的iPhone，這個功能都不會。

上星期，姪孫女由外州來，親友相聚免不了要合照，趁此機會我請她教我用AirDrop，原來相當簡單，三、五個步驟就完成了。

和網友在LINE上聊天，我順便說我剛學會AirDrop這個功能，以後見面時我可以示範，網友等不及，急著現在就要會，然而此功能的前提是雙方的手機要在藍牙範圍一定的距離之內才有用，而我們現在分處兩地，只好建議他先向包羅萬象的YouTube請教。

古希臘雅典有位哲學家索倫（Solon）曾有句名言和我們的古老諺語「活到老，學到老」不謀而合，其實在日常生活中，不論是有計畫或是不經心的，我們一直都在學習新知識、新技能。

譬如晚餐後休息時，靜下心來想想，今天晚飯桌上的一道青椒炒牛肉絲，是不是炒得比往常更好吃？是掌握了火候大小的祕訣？要是相反，是不是火太小，耗時太長，肉絲炒老了？這都是小小的不經意的收穫，下次定會改進，知識就是這樣一點一滴累積起來的。

又或者因為家裡的打印機有掃描功能，需要掃描文件時，總是在家做，但是有朋友說iPhone也有此功能，人在外時，也可以用裡面的Notes功能做，今日無大事，拿起手機研究一下，居然摸索出來了，輕鬆學了一招。有位朋友的手機一直沒有裝Uber的App，老公又在外經商，不常在家，所以每次遠行要去機場 時，總是要預先訂好機場接送車，又貴又不方便，最近不小心在家摔了一跤，需要去醫院急診，只好打電話給遠在三十里以外的妹夫來送她去，既耽誤時間又麻煩人，如果會用Uber，隨叫隨到，就不至於這麼狼狽了。

我們只要活著，總在不停學習，和年齡大小並沒有直接關係，差別是各人學習的方向和進度快慢有別而已，只要頭腦還清楚，絕對不要氣餒，自我設限，尤其是對日常生活有幫助的各種智能產品和功能，要多用平常心看待，勇於面對，那些困難都會迎刃而解的，讓我們大家的生活過得更自由自在、更快樂獨立。