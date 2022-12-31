遊船從匈牙利布達佩斯啟程，經過奧地利駛入德國 境內，抵達巴伐利亞州的雷根斯堡（Regensburg），按行程安排遊覽德國歷史名城慕尼黑。

經一個多小時車程，駛抵慕尼黑城區，首先躍入眼簾的是寶馬（BMW）「四汽缸」型全球總部大樓，大樓的頂部矗立著巨大的寶馬標誌，緊挨著寶馬總部的是寶馬博物館 ，博物館採用「碗」型新穎設計，底層展覽著寶馬概念車型和最新設計，從重型越野吉普，應有盡有；館內應用聲光電和多媒體技術展顯其產品，五光十色，目不暇接，使人們深深感到現代科技的魅力。

在其眾多展品中，有一輛「勞斯萊斯」（Rolls Royce）豪華轎車，當時我百思不解為什麼寶馬會展覽「勞斯萊斯」的產品？後來在網上查詢才知自已孤陋寡聞，早在二○○三年，寶馬已將勞斯萊斯汽車部門（Rolls Royce Motor）收歸旗下，就此這大英帝國的貴族豪華品牌已歸寶馬擁有。

進入市區，我們來到坐落慕尼黑市內的音樂廳廣場（Odeonsplatz），統帥堂（Feldherrnhalle）坐落在此，該統帥堂是模仿義大利佛羅倫斯傭兵涼廊（Loggia dei Lanzi）的設計，正中是一八七○年普法戰爭巴伐利亞軍隊紀念雕像；兩側的獅子雕像是獅王亨利（Knig Lwe Henrry）的象徵，他於一一五八年下令建造慕尼黑城市，整廣場的建築以羅馬建築風格為主。

這裡也曾是德國納粹 黨的聖地。一九二三年十一月九日，希特勒和納粹黨徒發生啤酒館政變後，與德國警察在此發生暴力衝突，有十四個納粹分子被射殺，戈林也在此受傷，希特勒本人被捕入獄，政變以失敗告終，史稱「啤酒館政變」。希特勒上台後每年在此舉行儀式紀念當年發生的事件，場邊側是具有巴洛克風格的鐵阿提納教堂（Theatinerkirche），此教堂在一九四五年盟軍轟炸時塌了半邊，戰後按原貌修復重建。

接著我們來到位於慕尼黑城區中心的瑪利亞廣場（Marien platz），是慕尼黑最大、最主要的廣場。瑪利亞廣場位於慕尼黑城市中心，也是整個城市的最繁華、熱鬧的地方，全年有數百萬遊客慕名前來。雖然廣場面積不大，但它體現了慕尼黑的歷史文化遺產和建築藝術的精髓，市政廳、鐘樓、聖母院柱等著名建築地標都聚集在廣場上。

其中，廣場北側矗立著一座建於十九世紀末的宏偉哥德式建築，尖頂高達八十五米，成為廣場上最引人注目的標誌性建築，也是名副其實的「城中之寶」。我們到達廣場正值中午時分，鐘樓上的時鐘有人偶環繞，敲出悅耳的報時鐘聲；此時廣場上行人川流不息，也有人三五成群品嘗啤酒閒聊，享受秋季難得的溫暖陽光；街頭藝術家也開始聚集在這裡，盡情展示自己的才華，讓人感受到慕尼黑美妙。

慕尼黑是香腸和啤酒的故鄉，經過大半天遊覽後，雖不是飢腸轆轆，但腹中幾乎已在呼喚香腸和啤酒，這時我們走入廣場邊的餐廳，點了德國食品中的三件套：香腸、酸菜、啤酒，再以德式奶酪蛋糕和咖啡作甜點，品嘗一頓十足德國風味的午餐。

短短的遊程結束了，回程車上，我回想一天所見所聞，慕尼黑是一座歷史悠久的名城，雖有不幸的過去，但慕尼黑人以自己的智慧和努力，在戰後將慕尼黒建成集工業、科技、文化藝術和現代教育的現代化城市，並張開雙臂歡迎來自世界各地的遊人。