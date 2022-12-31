每天黃昏，我固定在社區散步，觀賞各家各戶的花草及舒展身心的時段。某日在離我家不遠的地方，忽然驚瞥有戶人家正門前庭院旁的「濱海草莓樹」（Marina Strawberry Tree）開得正豔紅，很難不被吸引，駐足觀賞勾起我的記憶。

記得第一次看到它時，是二○○六年在山景城停車場外圍，花美、果豔，很迷人驚為奇葩。因未曾見過在超市賣這種水果，想必是野生果。第一個反應是：能吃嗎？據朋友說法：是無花果與草莓的混合，淡淡的又帶點微酸。我心儀的不是它的味道，而是它的花像鐘鈴，果似荔枝，樹姿優美奇特。

經查訪苗圃後，才知它原產於地中海、西歐及分布在北美的溫帶地區的加州灣區 沿岸地區。草莓是可食的水果小而鮮紅，一般人都吃過見過，但草莓樹長得像什麼？很多人都很好奇，其實濱海草莓樹因靠近海邊的一種莓樹而得名，你就會豁然而解而不被困惑。人們往往望「字」心生遐想。

濱海草莓樹是常綠灌木，葉深綠色互生亮麗呈橢圓形具細齒緣，樹皮略呈褐紅色會剝落；秋、冬開著成串的白色鐘鈴花朵，慢慢變綠又轉粉紅色，朵朵開在枝頭上，煞是好看。因開花期很長，結出果子期間各異，紅、黃色的果實也在同時成熟，在同時間裡可看到不同顏色競相爭豔，整年花果繁茂。鮮紅的果遠遠望去似成串的荔枝，粒粒色彩鮮豔高掛在枝葉間，美得誘人。

鮮紅小果子軟軟的，像漿果，切開後，果肉是橘黃色，味道略淡又有點酸，不及草莓好吃。九月至十二月成熟的暗紅果子掉落滿地，常引來各類小鳥來啄食，鮮紅果子可食但口感不是那麼好，所以沒人吃。據說原住民 用它來釀酒，據記載，樹皮和葉子也用來治療胃痛、痙攣、皮膚疾病和喉嚨痛等；木材紋理美觀又因堅硬密緻，可用來做地板材料也是很好的燒火木柴(firewood) 。

大多數草莓樹屬植物是小而美麗的樹木，有些枝幹彎曲，枝椏多，一般都種在正門出入口兩側、牆角，因樹形優美且花、果富有觀賞價值，漸漸成為高檔家庭景觀和超現代商業園區受歡迎的觀賞樹。

當百花凋殘滿地落葉之際，濱海草莓樹正在這寒冷的冬天帶來一抹豔紅、給大地帶來溫暖、熱情及小心靈的愉悅，一掃冬天的鬱悶。

感謝大地的恩寵，我們仍生活在幸福中。